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    «Зенит» оформит выход в групповой этап Лиги Европы

    «Мольде» — «Зенит». Прогноз на Лигу Европы 30 августа 2018 года

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Прогноз на «Мольде» — «Зенит»
    «Зенит» — «Мольде»
    В четверг, 30 августа, норвежский «Мольде» на своем поле примет петербургский «Зенит» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на арене «Акер» в Мольде, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Мольде» — «Зенит».
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    «Мольде»

    Вице-чемпионы Норвегии начали борьбу в Лиге Европы победы в противостоянии с североирландским «Гленавоном», уступив на выезде со счетом 1:2, но разгромив соперника дома со счетом 5:1.

    Албанский «Лячи» во втором раунде квалификации ЛЕ не оказал норвежцам никакого сопротивления, уступив на выезде 0:3 и проиграв в Албании 0:2.

    В матче национального первенства «Мольде» сыграл вничью с «Лиллестремом» (2:2), упустив выездную победу на последних минутах.

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    • В третьем раунде квалификации Лиги Европы подопечные Оле-Гуннара Сульшера на выезде сыграли вничью 0:0 с шотландским «Хибернианом», а на своем поле «Мольде» победил со счетом 3:0.

    Между этими встречами норвежцы обыграли на своем поле «Бранн» (5:1) в матче национального первенства, а после ответного матча с шотландцами «Мольде» проиграл «Стабеку» со счетом 1:3.

    Первый матч раунда плей-офф с «Зенитом» в Санкт-Петербурге поначалу складывался удачно до гостей, забивших «гол в раздевалку», но после перерыва «Мольде» пропустил три безответных мяча — 1:3.

    В последнем матче «Мольде» на своем поле уступил в национальном чемпионате «Ранхейму» со счетом 2:3, как и в матче с «Зенитом» пропустив два мяча в последние 10 минут. Таким образом серия поражений норвежцев во всех турнирах достигла трех матчей.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Лучший бомбардир команды — молодой и талантливый Эрлинг Холанд, на счету которого 9 голов и 4 ассиста в матчах Элитсериен. Еще 7 голов и два ассиста у Фредрика Эурснеса, 6 мячей и 5 передач записал на свой счет Эйрик Хестад.

    В лиге Европы 6 голов забил Эйрик Хестад, в том числе гол «Зениту», еще 3 — Эрлинг Холанд.

    «Зенит»

    Питерцы, под руководством Сергея Семака успешно стартовали в РПЛ, обыграв в первых турах «Енисей» (2:0) и тульский «Арсенал» (1:0).

    А вот первый матч с минским «Динамо» в Лиге Европы обернулся настоящим кошмаром — «Зенит» получил четыре безответных мяча в свои ворота.

    В РПЛ питерцы одержали третью подряд победу, обыграв на выезде казанский «Рубин» (1:0), а в ответном матче с минчанами устроили чудо, на «Петровском» сумев забить четыре мяча, переведя игру в экстра-таймы и доведя дело до феноменального разгрома со счетом 8:1.

    В домашнем матче РПЛ с «Уралом» команда Семака показала, что расстреляла не весь боезапас, одержав победу со счетом 4:1.

    Результативным оказался и первый матч с «Мольде» — пропустив в первом тайме, питерцы перевернули игру заменами, забив три мяча после перерыва — 3:1.

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    • В последнем матче Сергей Семак вернулся в Уфу, где работал в прошлом сезоне и преподал масткр-класс своей бывшей команде, уверенно победив со счетом 2:0.

    Лучший бомбардир команды — Артем Дзюба, на счету которого 4 мяча в Лиге Европы (включая хет-трик в матче с минским «Динамо»), а также 3 гола и ассист в 5 матчах РПЛ.

    На счету Себастьяна Дриусси 3 гола и две результативные передачи во всех турнирах.

    В предстоящем матче не сыграют травмированный Олег Шатов и Кристиан Нобоа.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 2,20, победа «Мольде» — 3,10, ничья — 3,60.

    Выход «Зенита» в групповой этап оценивается с коэффициентом 1,05, за успех «Мольде» дают 9,0.

    Победная серия питерцев во всех турнирах достигла 5 матчей, «Мольде» проигрывает 3 матча подряд. Прогнозируем, что эта тенденция сохранится и продолжится — «Зенит» победит и выйдет в групповой этап.

    «Мольде» заметно лучше выступает на своем поле, но вряд ли норвежцам удастся отыграться. Зато можно ждать голы и ставить на «верх».

    Интересны также варианты «обе команды забьют» за 1,53, ТБ 2,5 за 1,61 и «гол в обоих таймах» за 1,57 0

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    Прогноз на «Мольде» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В четверг, 30 августа, норвежский «Мольде» на своем поле примет петербургский «Зенит» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на арене «Акер» в Мольде, начнется в 20:00 по московскому времени.
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