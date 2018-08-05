ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюТяжелое лето «Манчестер Юнайтед» Абель ЭрнандесЦСКА нашел замену Мусе: Кто такой Абель Эрнандес?
  • 15:42
    • «Рено» подтвердил переход Риккардо
  • 15:29
    • Риккардо покинет «Ред Булл» по окончании сезона-2018
  • 15:15
    • «Армавир» приступил к процедуре снятия команды с первенства ФНЛ
  • 14:46
    • Игрок «Рубина» может перейти в «Локомотив»
  • 14:32
    • ПАОК усилился нападающим «Арсенала»
  • 14:04
    • «Зенит» назвал заявку на квалификацию Лиги Европы
  • 12:02
    • СМИ: Модрич хочет покинуть «Реал» ради итальянского клуба
    Все новости спорта

    «Россонери» должны забить первыми

    «Милан» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 5 августа

    Международный кубок чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Италии Милан
    Прогноз на «Милан» — «Барселона»
    Сусо
    В воскресенье, 5 августа, «Милан» сыграет с «Барселоной» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая состоится на стадионе «Сан-Франциско Форти Найнерс» (США), начнется в 03:05 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Барселона».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Милан»

    «Россонери» провели уже два поединка на Международном кубке чемпионов. Первую игру против «Манчестер Юнайтед» они завершили со счетом 1:1, но уступили в серии послематчевых пенальти — 8:9.

    Все прогнозы на футбол

    Во втором матче «Милан» оказался слабее еще одной английской команды. На этот раз итальянцы уже в основное время проиграли «Тоттенхэму» — 0:1.

    Подопечные Дженнаро Гаттузо, которые по итогам сезона заняли шестое место в чемпионате Италии, выбороли в суде право на участие в Лиге Европы этого года.

    На днях миланцы заключили соглашение с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином. Но правда, аргентинец не примет участие в предстоящем поединке

    «Барселона»

    «Сине-гранатовые» также успели провести две встречи на МКЧ. В первой игре каталонцы по пенальти одолели «Тоттенхэм» (2:2, по пен — 5:3).

    Вторая игра закончилась поражением от итальянской «Ромы» со счетом 2:4. Испанская команда два раза по ходу поединка вела в счете, но в заключительной 15-минутке пропустила три мяча.

  • От Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?
  • Десять футболистов, чьи трансферы не останутся незамеченными
  • Вчера

    • Стоит отметить, что в этих играх смогли отличиться по разу новички команды — бразильцы Артур и Малкон.

    Последний раз оппоненты встречались в 2013 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Италии была зафиксирована ничья — 1:1, а в ответной игре «Барселона» взяла верх со счетом 3:1.

    Прогноз

    В этой игре букмекеры отдают небольшое предпочтение испанцам, оценивая их победу коэффициентом в 2,40.

    На победу «Милана» предлагают — 2,65, ничья — 3,90.

  • Месси и Суарес получили нового партнера в атаке
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Рома»
  • 01/08/2018

    • Оба коллектива заканчивают этим поединком выступление на Международном кубке чемпионов. И так как, «россонери» на этом турнире первыми еще не забивали, рискнем поставить на это событие. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  2,30
  • Динамо Киев — Шахтер
  • Сегодня в 19:00
    •  2,02
  • Динамо — Рубин
  • Сегодня в 19:30
    •  2,02
  • Урал — Краснодар
  • Завтра в 14:00
    •  2,30
  • Зенит — Арсенал
  • Завтра в 16:30
    •  1,95
  • Локомотив — Спартак
  • Завтра в 19:00
    •  2,06
  • Реал — Ювентус
  • Послезавтра в 01:05
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • От Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?
    • Вчера в 00:43     Футболисты ЦСКА
  • Тактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона
    • 13:06 28/07/2018     Абель Эрнандес
  • ЦСКА нашел замену Мусе: Кто такой Абель Эрнандес?
    • Вчера в 20:15
    Футбол. Прогноз на «Милан» — «Барселона». В воскресенье, 5 августа, «Милан» сыграет с «Барселоной» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая состоится на стадионе «Сан-Франциско Форти Найнерс» (США), начнется в 03:05 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол От Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?Десять футболистов, чьи трансферы не останутся незамеченными Вчера в 00:430
  • 11:34
    • РПЛ перенесла матч «Зенита» из-за Лиги Европы
  • 14:16
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с форвардом
  • 11:47
    • Вернблум перейдет в греческий клуб
    «Реал» привез на МКЧ целый ряд перспективных игроков Футбол Птенцы «Реала». В Мадриде растят новых Месси и РоналдуРассказываем о талантах мадридского суперклуба, которые прибыли с командой на Международный кубок чемпионов 01/08/2018 в 14:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Старт нового тура РПЛ и главный матч в Украине
  • 1.62
    •
  • 15:58
    • «Сампдория» купила Роналду
  • 15:00
    • «Краснодар» расторг контракт с защитником
  • 11:23
    • «Челси» продлил контракт с испанским футболистом
    Малком забил мяч в дебютном матче за «Барселону» Футбол Месси и Суарес получили нового партнера в атакеРеакция прессы на матч «Барселона» — «Рома» 01/08/2018 в 20:450
  • 08:52
    • Кузнецова и Рублев пробились в четвертьфинал турнира Вашингтон
  • 08:35
    • Лига Европы: определились все пары третьего квалификационного раунда
  • 23:23
    • «Уфа» избежала поражения в Словении и вышла третий квалификационный раунд ЛЕ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие