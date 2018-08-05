«Милан» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 5 августа

В воскресенье, 5 августа, «Милан» сыграет с «Барселоной» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая состоится на стадионе «Сан-Франциско Форти Найнерс» (США), начнется в 03:05 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Барселона».

«Милан»

«Россонери» провели уже два поединка на Международном кубке чемпионов. Первую игру против «Манчестер Юнайтед» они завершили со счетом 1:1, но уступили в серии послематчевых пенальти — 8:9.

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Во втором матче «Милан» оказался слабее еще одной английской команды. На этот раз итальянцы уже в основное время проиграли «Тоттенхэму» — 0:1.

Подопечные Дженнаро Гаттузо, которые по итогам сезона заняли шестое место в чемпионате Италии, выбороли в суде право на участие в Лиге Европы этого года.

На днях миланцы заключили соглашение с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином. Но правда, аргентинец не примет участие в предстоящем поединке

«Барселона»

«Сине-гранатовые» также успели провести две встречи на МКЧ. В первой игре каталонцы по пенальти одолели «Тоттенхэм» (2:2, по пен — 5:3).

Вторая игра закончилась поражением от итальянской «Ромы» со счетом 2:4. Испанская команда два раза по ходу поединка вела в счете, но в заключительной 15-минутке пропустила три мяча.

Стоит отметить, что в этих играх смогли отличиться по разу новички команды — бразильцы Артур и Малкон.

Последний раз оппоненты встречались в 2013 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Италии была зафиксирована ничья — 1:1, а в ответной игре «Барселона» взяла верх со счетом 3:1.

Прогноз

В этой игре букмекеры отдают небольшое предпочтение испанцам, оценивая их победу коэффициентом в 2,40.

На победу «Милана» предлагают — 2,65, ничья — 3,90.

Оба коллектива заканчивают этим поединком выступление на Международном кубке чемпионов. И так как, «россонери» на этом турнире первыми еще не забивали, рискнем поставить на это событие. 0