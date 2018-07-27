«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч за Суперкубок России по футболу 27 июля

Бонус на первый депозит

В пятницу, 27 июля, московский «Локомотив» сыграет со столичным ЦСКА в рамках матча за Суперкубок России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 21:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА.

«Локомотив»

Железнодорожники по итогам прошлого сезона завоевали чемпионский титул, показав довольно стабильную игру по ходу сезона.

На протяжении 30 туров Премьер-Лиги команда Юрия Семина почти всегда занимала верхнюю строчку таблицы.

В межсезонье красно-зеленые подписали защитника сборной Нигерии и «Амкара» Брайана Идову и сохранили в своем составе португальского нападающего «Лилля» Эдера, выкупив его у французов.

В «Локомотив» также вернулся нападающий Рифат Жемалетдинов, который провел два года в «Рубине». Из аренд в «Локо» вернулись нападающий Игорь Портнягин и защитник Тимофей Маргасов.

Последним трансфером стал арендованный у ПСЖ польский защитник Гжегош Крыховяк, который, впрочем, вряд ли сыграет в матче.

Покинули команду нападающий Ари, полузащитники Алан Касаев и Аршак Корян, а также защитники Неманья Пейчинович и Тимофей Маргасов.

В первом товарищеском матче, прошедшем 29 июня, «Локомотив» сыграл вничью с «Аустрией Клагенфурт» со счетом 1:1. Единственный гол у российской команды забил Рифат Жемалетдинов.

Первый сбор «железнодорожники» завершили еще одной ничьей — в этот раз в матче против хорватского «Осиека» (0:0).

13 июля «Локомотив» провел первый контрольный матч на втором сборе — с австрийским «Вольфсбергом», с которым москвичи сыграли вничью — 0:0.

Спустя четыре дня «Локомотив» потерпел первое поражение на сборах, уступив голландскому «Витессу» со счетом 0:3.

Завершили сборы москвичи 21 июля победой над турецким «Акхисаром» со счетом 2:1. Голами в составе «Локо» отметились Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук.

Отметим, что «Локомотив» в прошлом году уже играл в Суперкубке — со «Спартаком». Тогда «железнодорожники» уступили «красно-белым» со счетом 1:2, а все три мяча были забиты после сотой минуты.

ЦСКА

Армейцы сыграют в Суперкубке вместо победителя Кубка России «Тосно». Клуб из ленинградской области вылетел из РФПЛ, а потом и вовсе обанкротился, перестав существовать.

ЦСКА в прошлом сезоне занял второе место, а в межсезонье потерял целый ряд важных игроков. Завершила карьеру вся тройка защитников-ветеранов — братья Березуцкие и Сергей Игнашевич.

Армейский клуб покинули шведский полузащитник Понтус Вернблум, болгарский хавбек Георгий Миланов и лучший бомбардир армейцев в сезонах 2014/15 и 2016/17 Бибрас Натхо.

Нигерийский нападающий Ахмед Муса, арендованный у «Лестера», покинул ЦСКА по истечении срока аренды. В аренду отправились Константин Базелюк и Сергей Ткачёв.

Последней потерей стал полузащитник Александр Головин, которые не сыграет в матче за Суперкубок, поскольку улетит проходить медобследование в «Монако».

Неясен статус бразильца Витиньо, которого активно сватают во «Фламенго». Даже если переход и не состоится, на психологическом состоянии игрока это точно скажется.

Что касается новичков, то армейский клуб подписал с английскими «Бристоль Сити» соглашение о переходе защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона.

Также армейский клуб договорился о переходе 19-летнего центрального полузащитника Яки Бийола из словенского клуба «Рудар» (Веленье).

Последним новичком станет арендованный у клуба «Байо» бразильский защитник Родриго Бекао. Все три новичка уже успели поработать с командой на сборах и принять участие в контрольных матчах.

Первый тренировочный сбор ЦСКА закрыл контрольным матчем с австрийским клубом «Адмира Ваккер» (1:1). Счет на 20-й минуте открыли армейцы — отличился Фёдор Чалов. Однако уже через 7 минут австрийцы отыгрались.

На втором сборе ЦСКА провел три контрольных матча: 7 июля армейцам противостоял датский «Копенгаген» (1:4), 11-го — немецкий «Гамбург» (0:1), а завершили сборы москвичи 15-е число разгромом турецкого «Бешикташа» (4:1)

Голами в матче с «Копенгагеном» и «Бешикташем» отличился Астемир Гордюшенко, еще по мячу туркам забили Федор Чалов и Дмитрий Ефремов.

Вернувшись в Москву ЦСКА провел последний контрольный матч — с красноярским «Енисеем» (1:1). На гол хавбека армейцев Дмитрия Ефремова красноярцы ответили точным ударом с пенальти в исполнении Марко Обрадовича.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотива». Коэффициент на победу команды Юрия Семина — 2,30, а на ЦСКА — 3,10. Ничья также оценивается коэффициентом 3,10.

Неудивительно, что железнодорожников считают фаворитами — они не пережили в межсезонье таких кадровых потерь как ЦСКА, который теперь рассчитывает в первую очередь на молодежь.

Тем не менее, российские команды всегда тяжело вкатываются в сезон, чем свидетельство — большое количество ничьих и поражений на сборах. Не исключено, что, как и в прошлом году, матч за Суперкубок вновь перейдет в экстра-таймы, закончившись в основное время ничьей.

Защита «Локо» в прошлом сезона была весьма надежна и почти не изменилась за межсезонье, в то время как оборона ЦСКА почти полностью поменялось. не исключено, что армейцы не смогут огорчить Гильерме.

На слишком результативный матч рассчитывать не стоит, интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,73 и ТМ 2,5 за 1,53. 0