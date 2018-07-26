«Кайрат» — «Аз Алкмар». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 26 июля

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В четверг, 26 июля в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся «Кайрат» и «АЗ Алкмаар». Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Алматы. Начало встречи — в 18.00 мск. Прогноз на «Кайрат» — «Аз Алкмар».

«Кайрат»

Чемпионат Казахстана катится к своему завершению — за два тура до конца турнира «Кайрат», имеющий матч в запасе, отстает от лидирующей «Алматы» на 6 очков.

В рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский клуб в июле разгромил андоррский «Энгордани» со счетом 3:0 на выезде и 7:1 дома.

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А между двумя этими матчами был обыгран на своем поле в рамках казахской Премьер-лиги «Жетысу» — 2:1.

А вот в последнем матче команда Андрея Аршавина оплошала, уступив на выезде «Ордабасы» со счетом 1:2.

«Алкмар»

Голландский клуб пока лишь готовится к старту сезона, проведя четыре контрольных матчах небольшую трансферную кампанию.

В межсезонье команду покинули голкипер Джино Коутиньо, защитники Рикардо ван Рейн и Алек Жоржен, а также нападающий Ваутер Вегорст.

«Алкмар» усилил состав хавбеком «Брюгге» Дорином Ротарю и защитником «Арминии» Генри Вайгельтом. Из аренд вернулись нападающий Фред Фрайдей, защитник Леви Опдам, а также хавбеки Бен Ринстра и Дабней Соуза.

В рамках подготовки к сезону «Алкмар» сыграл вничью с датским «Мидтьюлландом» (1:1), после чего с одинаковым счетом 2:0 победил бельгийский «Локерен» и греческий «Панатинаикос».

В последнем матче голландцы победили со счетом 1:0 бельгийский «Зюльте-Варегем».

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Алкмару». Коэффициент на победу голландской команды — 2,30, а на «Кайрат» — 2,75. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

«Кайрат» на ходу, к тому же, на своем поле команда в этом году проиграл лишь один матч — лидеру чемпионата, выиграв все остальные встречи.

«Алмар» — соперник посерьезнее, который успел хорошо размяться в преддверии старта сезона. Встреча скорее всего кончится результативной ничьей.

Также интересны варианты «обе забьют» за 1,60, ТБ 2,5 за 1,73 и «Алкмар откроет счет» за 2,20. 0