ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо ХартБудущее Харта. Где лучше возродить карьеру? Маурицио СарриСарри взялся за дело Алексей и Василий БерезуцкиеБерезуцкие ушли накануне большой перестройки ЦСКА
  • 07:11
    • Российские футболисты не вошли в символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков
  • 04:06
    • РПЛ заменит «Наш футбол» новым телеканалом
  • 00:49
    • Гинер примет решение о будущем Головина 25 июля
  • 22:43
    • ПАОК победил «Базель» в первом матче квалификации ЛЧ
  • 21:07
    • Глушаков останется капитаном «Спартака» в новом сезоне
  • 19:54
    • СМИ: «Монако» — фаворит в борьбе за Головина
  • 19:46
    • «Барселона» купила у «Бордо» Малкома за 41 миллион евро
    Все новости спорта

    Поможет ли Аршавин «Кайрату» одолеть голландцев?

    «Кайрат» — «Аз Алкмар». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 26 июля

    Лига Европы АЗ Алкмар
    Прогноз на «Кайрат» — «Аз Алкмар»
    Андрей Аршавин
    В четверг, 26 июля в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся «Кайрат» и «АЗ Алкмаар». Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Алматы. Начало встречи — в 18.00 мск. Прогноз на «Кайрат» — «Аз Алкмар».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Кайрат»

    Чемпионат Казахстана катится к своему завершению — за два тура до конца турнира «Кайрат», имеющий матч в запасе, отстает от лидирующей «Алматы» на 6 очков.

    В рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский клуб в июле разгромил андоррский «Энгордани» со счетом 3:0 на выезде и 7:1 дома.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А между двумя этими матчами был обыгран на своем поле в рамках казахской Премьер-лиги «Жетысу» — 2:1.

    А вот в последнем матче команда Андрея Аршавина оплошала, уступив на выезде «Ордабасы» со счетом 1:2.

    «Алкмар»

    Голландский клуб пока лишь готовится к старту сезона, проведя четыре контрольных матчах небольшую трансферную кампанию.

    В межсезонье команду покинули голкипер Джино Коутиньо, защитники Рикардо ван Рейн и Алек Жоржен, а также нападающий Ваутер Вегорст.

    «Алкмар» усилил состав хавбеком «Брюгге» Дорином Ротарю и защитником «Арминии» Генри Вайгельтом. Из аренд вернулись нападающий Фред Фрайдей, защитник Леви Опдам, а также хавбеки Бен Ринстра и Дабней Соуза.

    В рамках подготовки к сезону «Алкмар» сыграл вничью с датским «Мидтьюлландом» (1:1), после чего с одинаковым счетом 2:0 победил бельгийский «Локерен» и греческий «Панатинаикос».

    В последнем матче голландцы победили со счетом 1:0 бельгийский «Зюльте-Варегем».

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Алкмару». Коэффициент на победу голландской команды — 2,30, а на «Кайрат» — 2,75. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

    «Кайрат» на ходу, к тому же, на своем поле команда в этом году проиграл лишь один матч — лидеру чемпионата, выиграв все остальные встречи.

    «Алмар» — соперник посерьезнее, который успел хорошо размяться в преддверии старта сезона. Встреча скорее всего кончится результативной ничьей.

    Также интересны варианты «обе забьют» за 1,60, ТБ 2,5 за 1,73 и «Алкмар откроет счет» за 2,20. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,73
  • БАТЭ — ХИК
  • Сегодня в 20:00
    •  1,75
  • Аякс — Штурм
  • Сегодня в 21:30
    •  1,59
  • Селтик — Русенборг
  • Сегодня в 21:45
    •  1,65
  • Ювентус — Бавария
  • Завтра в 02:05
    •  1,52
  • Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Завтра в 03:05
    •  2,90
  • Боруссия Д — Бенфика
  • Завтра в 03:05
    •  2,34
  • Рома — Тоттенхэм
  • Завтра в 05:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алисон Бекер
  • «Ливерпуль» получит одного из лучших вратарей мира
    • 21:55 19/07/2018     Жозе Моуринью
  • Все плохо. Моуринью нужно перестать жаловаться
    • 21:51 20/07/2018     Ромелу Лукаку
  • Пять вещей, которым ЧМ-2018 может научить АПЛ
    • 01:22 22/07/2018
    Футбол. Прогноз на «Кайрат» — «Аз Алкмар». В четверг, 26 июля в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся «Кайрат» и «АЗ Алкмаар». Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Алматы. Начало встречи — в 18.00 мск.
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Вызов принят. Какие задачи ждут топ-тренеров АПЛ в новом сезоне?Рассказываем о вызовах для Гвардиолы, Моуринью, Почеттино, Клоппа, Сарри и Эмери 23/07/2018 в 18:550
  • 07:33
    • Серена Уильямс получила wild card на турнир в Монреале
  • 07:24
    • Южный разгромил 1032-ю ракетку мира на старте турнира в Атланте
  • 01:59
    • Агирре: ЧМ-2018 — один из лучших турниров в истории чемпионатов мира
    Килиан Мбаппе Футбол С кем поведешься: Мбаппе нашел себе неправильного другаЛучший молодой игрок ЧМ-2018 не смотрит в будущее при выборе друзей 23/07/2018 в 16:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Григорчук знает, как пройти датчан
  • 2,81
    •
  • 01:44
    • Геркус: Надеюсь, Крыховяк ещё забьёт на «Открытие Арене»
  • 01:24
    • Дешам: Cказал Мбаппе, что уничтожил бы его на поле
  • 01:04
    • Бразильский журналист: Витиньо купил квартиру в моем доме
    Месут Озил Футбол Месут в трех частях. Почему Озил со скандалом покинул сборную ГерманииРазбираемся в череде проблем, которые повлекли за собой громкий скандал 23/07/2018 в 17:260
  • 18:29
    • СМИ: Витиньо в ближайшие дни перейдет во «Фламенго»
  • 17:19
    • ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года
  • 16:49
    • «Локомотив» объявил о переходе Крыховяка
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие