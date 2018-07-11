Хорватия — Англия. Прогноз и ставки на голы в матче 1/2 финала ЧМ-2018 11 июля

В среду, 11 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Хорватии и Англии. Поединок пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 21.00. Прогноз на Хорватия — Англия.

Хорватия

Сборная Хорватии добралась до полуфинала чемпионата мира, выиграв три матча и дважды сыграв вничью в основное время.

На групповой стадии хорватская сборная уверенно обыграла Нигерию (2:0), затем разгромила Аргентину (2:0), а в матче, в котором для хорватов уже ничего не решалось, вторым составом лишила шансов на плей-офф Исландию (2:1).

Настоящее испытание началось для Хорватии в плей-офф. И в 1/8 финала, и в четвертьфинале «клетчатые» проходили дальше лишь по итогам серии пенальти. Сперва крепким орешком оказалась сборная Дании. Команды обменялись быстрыми голами, а во втором экстра-тайме Лука Модрич упустил шанс избежать послематчевой лотереи, не реализовав одиннадцатиметровый — 1:1.

В итоге по пенальти Хорватия выиграла со счетом 3:2. Голкипер Даниэль Субашич стал главным героем хорватской сборной, а решающий пенальти реализовал Иван Ракитич.

В 1/4 финала Хорватия прошла сборную России. Хорваты вновь отыгрывались по ходу основного времени матча, затем вышли вперед в овертайме, но пропустили на 115-й минуте — 2:2. В серии пенальти Субашич отразил удар Федора Смолова, а Марио Фернандес промахнулся, тогда как Хорватия допустила лишь одну оплошность.

Хорватии уже удалось повторить свое достижение на чемпионатах мира, и теперь команда находится в шаге от исторического выхода в финал.

Англия

Сборная Англии в пяти матчах мирового первенства одержала три победы, один раз проиграла и один раз завершила основное время вничью.

В плей-офф англичане вышли со второй позиции в группе. После победы над Тунисом (2:1) и рекордной победы над Панамой (6:1) Англия выясняла судьбу первого места в группе с Бельгией. Обе команды решили делать это вторыми составами, и бельгийцы одержали минимальную победу (1:0).

В 1/8 финала Англия с трудом прошла Колумбию. Англичане не сумели удержать свое минимальное преимущество, пропустив уже в компенсированное ко второму тайму время (1:1). Поединок пришел к серии пенальти, где Колумбия сплоховала в двух последних ударах, тогда как у Англии не забил только Джордан Хендерсон.

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В четвертьфинале англичане разобрались со сборной Швеции, выиграв со счетом 2:0. Гарри Магуайр и Деле Алли принесли английской сборной победу точными ударами головой.

Англия вышла в плей-офф ЧМ впервые за 28 лет, а теперь может второй раз в истории выйти в финал мирового первенства.

Прогноз

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение Англии. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,30, тогда как победа Хорватии оценивается коэффициентом 3,50, а на ничью дается коэффициент 3,10.

Обе команды имеют в своем составе исполнителей, которые могут решать эпизоды. У Англии есть даже лучший на данный момент бомбардир мирового первенства Гарри Кейн, плюс англичане — одна из самых забивающих команд турнира.

При этом стоит отметить и то, что Хорватия пропускает на чемпионате в трех матчах кряду, а Англия пропускала во всех поединках, кроме четвертьфинального, да и то сохранила свои ворота сухими благодаря великолепной игре Джордана Пикфорда.

Прогноз: что обе команды в этом матче забьют, на что коэффициент около 2,10. 0