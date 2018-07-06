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    Остановит ли Франция Уругвай?

    Уругвай — Франция. Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Уругвая
    Прогноз на Уругвай — Франция
    Килиан Мбаппе
    В пятницу, 6 июля, на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Уругвая и Франции. Поединок начнется в 17:00 мск. Прогноз на Уругвай — Франция.
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    Уругвай

    Сборная Уругвая на чемпионате мира одержала четыре победы в четырех матчах и при этом пропустила всего один гол.

    Уругвайцы начали со скромных побед над сборными Египта и Саудовской Аравии. В обоих матчах южноамериканцы владели солидным преимуществом, но отличиться смогли лишь по разу. Прорвало уругвайцев в третьем туре — матч против России подопечным Оскара Табареса удалось завершить со счетом 3:0.

    В 1/8 финала Уругвай попал на Португалию и сумел одержать победу. Уругвайцы надежно сыграли от обороны (за исключением гола Пепе, который был забит после стандарта) и реализовали свои шансы в контратаках — 2:1.

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    • Стоит отметить, что Уругвай на этом ЧМ отлично работает на обеих сторонах поля. Защита во главе с опытным Диего Годином играет надежно, а Луис Суарес и Эдинсон Кавани на двоих забили уже 5 мячей.

    Франция

    Сборная Франции прошла групповой этап достаточно скромно, хотя и заняла в своей группе первое место.

    Франция обыграла Австралию (2:1) во многом благодаря рикошету после удара Поля Погба, затем минимально переиграла Перу (1:0), после чего, уже гарантировав себе выход в плей-офф, заставила болельщиков поскучать в матче против Дании (0:0).

    Абсолютно новая история началась для французов в плей-офф. В матче против Аргентины французская сборная забила больше, чем за весь групповой этап, при этом и пропустив больше. Волевую победу Франции принесли великолепный Килиап Мбаппе и шикарный гол Бенжамена Павара — 4:3.

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    • Отметим, что дважды по ходу ЧМ Франция забивала с пенальти (оба раза их реализовал Антуан Гризманн), а лучшим бомбардиром команды является Мбаппе, на счету которого три мяча.

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Франции. На победу «трехцветных» по итогам 90 минут матча можно поставить с коэффициентом 2,00, тогда как на ничью — 3,10, а на победу Уругвая — 4,20.

    Уругвай, безусловно, предстанет более надежной командой в обороне, нежели Аргентина, и французы столкнутся с трудностями в попытках пройти эту самую защиту. Уругвайцы будут действовать вторым номером, а потому Франции предстоит играть в позиционном нападении, где у быстроногих Мбаппе и Гризманна чуть меньше шансов проявить себя. Тем не менее, высокое индивидуальное мастерство французов никто не отменял, и это должно сыграть ключевую роль в матче.

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    Стоит отметить, что под вопросом находится участие в матче Кавани, который получил травму в игре против Португалии, что значительно снижает шансы уругвайцев в атаке. К тому же у Франции есть Н'Голо Канте, который будет внимательно следить за контратаками уругвайской сборной. Французы пропустили три гола от Аргентины, но там был совсем другой футбол — ожидать того же в матче против Уругвая не стоит.

    Франция является фаворитом на выход в четвертьфинал, и в итоге, скорее всего, добьется своего. Если не в основное время матча, то в овертайме.

    Все прогнозы на спорт

    Предлагаем поставить на проход французской сборной с коэффициентом 1,47. Также можно сделать ставку на победу Франции в основное время матча с коэффициентом 2,00. 0

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    Футбол. Прогноз на Уругвай — Франция. В пятницу, 6 июля, на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Уругвая и Франции. Поединок начнется в 17:00 мск.
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