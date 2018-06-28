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    Смогут ли поляки красиво покинуть мундиаль?

    Япония — Польша. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 28 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Японии Сборная Польши
    Прогноз на Япония — Польша
    Гжегож Крыховяк — автор пока единственного гола поляков на ЧМ-2018
    В заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу национальная команда Японии в Волгограде сыграет со сборной Польши. Встреча, которая состоится 28 июня, начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на Япония — Польша.
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    Япония

    Представители «страны восходящего солнца» не уходят с поля без забитого мяча уже три игры подряд. В преддверии чемпионата мира они переиграли сборную Парагвая со счетом 4:2.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    И в матчах финальной части ЧМ отметились в воротах сборной Колумбии (2:1) и Сенегала (2:2), забив поровну в каждом из таймов.

    Товарищеские поединки, которые провели «самураи» в этом году, принесли четыре гола в пяти встречах (2 — в ворота Парагвая, а также по голу — Украине и Мали).

    А вот пропускная серия насчитывает уже девять матчей кряду. В этом отрезке азиаты отметились 11 забитыми мячами, а пропустили в свои 18.

    Польша

    «Белые орлы», не забив в прошлой игре сборной Колумбии (0:3), прервали свою результативную серию, состоящую из четырех матчей подряд.

    До этого полякам не удалось распечатать ворота команды Нигерии (0:1) в контрольном поединке, который прошел в марте этого года.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Затем сборная Польши забила девять мячей в трех спаррингах, пропустив при этом в свои четыре. На мундиале подопечные Адама Навалки отметились только один раз результативным попаданием (гол в ворота Сенегала провел Гжегож Крыховяк).

  • Колумбия заставила Польшу наступить на старые грабли
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  • 25/06/2018

    • Последний раз оппоненты встречались 16 лет тому назад. И в том давнем матче верх взяли японцы со счетом 2:0.

    Прогноз

    Польша будет стремиться реабилитироваться за провальный ЧМ и подгоняемая своими болельщиками будет искать счастья у чужих ворот.

    По всей видимости, забитые мячи не заставят себя долго ждать, поэтому рекомендуем поставить на — Польша забьет свой первый гол: в первом тайме за 2,23. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
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    1,90
  • Сенегал – Колумбия
  • Сегодня в 17:00
    •  1,64
  • Япония — Польша
  • Сегодня в 17:00
    •  1,90
  • Сенегал – Колумбия
  • Сегодня в 17:00
    •  2,40
  • Япония — Польша
  • Сегодня в 17:00
    •  1,5
  • Англия — Бельгия
  • Сегодня в 21:00
    •  1,84
  • Панама — Тунис
  • Сегодня в 21:00
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