Япония — Польша. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 28 июня

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу национальная команда Японии в Волгограде сыграет со сборной Польши. Встреча, которая состоится 28 июня, начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на Япония — Польша.

Япония

Представители «страны восходящего солнца» не уходят с поля без забитого мяча уже три игры подряд. В преддверии чемпионата мира они переиграли сборную Парагвая со счетом 4:2.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

И в матчах финальной части ЧМ отметились в воротах сборной Колумбии (2:1) и Сенегала (2:2), забив поровну в каждом из таймов.

Товарищеские поединки, которые провели «самураи» в этом году, принесли четыре гола в пяти встречах (2 — в ворота Парагвая, а также по голу — Украине и Мали).

А вот пропускная серия насчитывает уже девять матчей кряду. В этом отрезке азиаты отметились 11 забитыми мячами, а пропустили в свои 18.

Польша

«Белые орлы», не забив в прошлой игре сборной Колумбии (0:3), прервали свою результативную серию, состоящую из четырех матчей подряд.

До этого полякам не удалось распечатать ворота команды Нигерии (0:1) в контрольном поединке, который прошел в марте этого года.

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Затем сборная Польши забила девять мячей в трех спаррингах, пропустив при этом в свои четыре. На мундиале подопечные Адама Навалки отметились только один раз результативным попаданием (гол в ворота Сенегала провел Гжегож Крыховяк).

Последний раз оппоненты встречались 16 лет тому назад. И в том давнем матче верх взяли японцы со счетом 2:0.

Прогноз

Польша будет стремиться реабилитироваться за провальный ЧМ и подгоняемая своими болельщиками будет искать счастья у чужих ворот.

По всей видимости, забитые мячи не заставят себя долго ждать, поэтому рекомендуем поставить на — Польша забьет свой первый гол: в первом тайме за 2,23. 0