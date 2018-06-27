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    Бразилии пора заявить о себе

    Сербия — Бразилия. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 27 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Сербии
    Прогноз на Сербия — Бразилия
    Неймар
    В среду, 27 июня, в третьем туре группы Е на чемпионате мира-2018 встретятся сборные Сербии и Бразилии. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Сербия — Бразилия.
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    Сербия

    «Белые орлы» довольно уверенно преодолели свою квалификацию, заняв первое в группе и получив прямую путевку на мировое первенство. В своей группе сербы обошли Ирландию, Уэльс, Австрию, Грузию и Молдавию.

    После успешного отбора сербская сборная провела четыре товарищеских матча. В марте Сербия проиграла Марокко (1:2), затем обыграла Нигерию (0:2). В июне соотношение побед и поражений оказалось таким же. Сперва сербы минимально уступили чилийцам (0:1), а следом разгромили Боливию (5:1).

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    • В первой игре на мундиале сербы победили Коста-Рику со счетом 1:0, но вряд ли подопечные Младена Крстаича не могут занести этот матч себе в актив. Игра не клеилась, а спас европейцев только великолепный штрафной в исполнении Коларова.

    Еще заметнее все недостатки сербов были в игре со Швейцарией (1:2). Да, Митрович забил быстрый мяч, но затем швейцарцы счет сравняли, а в добавленное время Шакири вовсе принес своей команде победу.

    Бразилия

    Футболисты сборной Бразилии вышли в финальную часть чемпионата мира благодаря успешному выступлению в квалификации зоны КОНМЕБОЛ, где они заняли первое место, существенно опередив ближайших преследователей.

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    В первом туре группового этапа бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1).

    В середине первого тайма счет открыл Филиппе Коутиньо, великолепно пробивший из-за пределов штрафной площади, а в начале второй половины встречи Стивен Цубер восстановил паритет, удачно сыграв головой в чужой штрафной площади.

    В тот момент бразильцы из главного претендента на титул перешли в разряд «ряда традиционных фаворитов». Подопечные Тите далеки от чемпионской игры, звездам вроде Неймара не всегда удается оставаться винтиками единого механизма, однако бороться за результат до последнего эта команда способна, что показала игра с «Коста-Рикой» (2:0).

    Только в дополнительное время Коутиньо и Неймар поразили ворота соперника и спасли бразильцев от провала и шквала критики. Теперь у пятикратных чемпионов мира есть еще одна возможность доказать, что критики ошибаются.

    Прогноз

    Балканцам хватит ничейного счета с Бразилией, если костариканцы сумеют победить швейцарцев. Тем не менее, вряд ли данный сценарий осуществим, поэтому бороться за победу будут обе команды.

    Ожидаем, что Сербия в определенный момент пойдет в атаку и позволит бразильцам пользоваться свободными зонами. Кроме того, пора Бразилии одержать яркую и убедительную победу, а соперник — самый подходящий. Предлагаем поставить на победу бразильцев с форой -1 гол за 1,91. 0

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