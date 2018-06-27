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    Мексиканцы не пустят шведов в плей-офф

    Мексика — Швеция. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 27 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Мексики Сборная Швеции
    Прогноз на Мексика — Швеция
    Хавьер Эрнандес
    В среду, 27 июня, сборная Мексики сыграет с командой Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча третьего тура группы F, которая пройдет в Екатеринбурге, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Мексика — Швеция.
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    Мексика

    После сенсационной победы над Германией Мексика была не такой эффектной, но при этом максимально эффективной — в матче против Кореи подопечные Хуана Карлоса Осорио использовали первый же шанс для взятия ворот, а затем с удовольствием мчались в столь любимые ими контратаки.

    Автором второго гола и исторического достижения стал Хавьер «Чичарито» Эрнандес, забивший 50-й гол за сборную. Теперь он не только лучший бомбардир в истории сборной — экс-игрок «МЮ» сравнялся с главным голеадором страны на мировых чемпионатах и однофамильцем Луисом Эрнандесом. У нынешнего Эрнандеса три турнира и четыре гола, а у его команды пока все здорово — 6 очков и практически гарантированный пропуск в плей-офф.

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    Дабы выйти в 1/8 финала, мексиканцам нужно не проиграть Швеции. Можно даже проиграть, но в таком случае уже не все будет зависеть от «трехцветных» — Германия должна потерять очки в игре с Кореей. Фантастика? Конечно. Хотя... Мексиканцы могут выйти из группы, даже если Германия победит Корею, но: а) разность голов у мексиканцев будет не хуже, чем у немцев, б) мексиканцы забьют больше мячей, чем немцы.

    Словом, все в руках Чичарито и Ко.

    Швеция

    У шведов задача посложнее — им нужно, чтобы совпали сразу несколько факторов. Во-первых, собственная победа. Во-вторых, осечка Германии в игре с Кореей. Скандинавов устроит и победа Бундестим, но при определенных условиях (разность голов, количество забитых мячей и т.д.). Еще есть фантастический вариант с ничьей или поражениям шведов и победой Кореи в параллельном поединке, но в такой расклад, честно говоря, не верится ни под каким соусом.

    Так что задача Янне Андерссона ясна — брать три очка. На первый взгляд все вроде бы просто. А на деле... Пока шведы — одна из самых однотипных сборных этого ЧМ. Замены Андерссона по ходу матчей ничего не меняют, лишь дублируя функционал имеющихся футболистов. Очевидно, что план Б у этой сборной если и есть, то только на бумаге. Пока шведы лишь подтверждают мнение — они максимально удобны для играющих быстро и комбинационно внизу команд.

    А Мексика — из таких. Да и тренер у «эль три», по правде говоря, посильнее.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение Мексике — 2,45. На победу Швеции можно поставить с коэффициентом 3,00, на ничью 3,20.

    Главный плюс Швеции — два эшелона обороны во главе с хорошо знакомым российским болельщикам Андреасом Гранквистом. В атаке же без Златана эти парни удивить если и могут, то откровенно слабого соперника. А на ЧМ таких, к их сожалению и нашей радости, нет.

    План Швеции понятен — забить мяч и окопаться в обороне с надеждой на контратаки. У мексиканцев планы примерно те же, но шансов на успех все-таки побольше. А потому — победа сборной Мексики с форой 0 за 1,72.

    Еще один любопытный вариант — ничья после первых 45 минут за 2,10. Если кого-то из ребят и прорвет, то, скорее всего, уже во втором тайме. 0

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    Футбол. Прогноз на Мексика — Швеция. В среду, 27 июня, сборная Мексики сыграет с командой Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча третьего тура группы F, которая пройдет в Екатеринбурге, начнется в 17:00 по московскому времени.
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