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    Германия не допустит еще одного провала

    Германия — Швеция. Прогноз на матч чемпионата мира по футболу 21 июня

    Сборная Германии Футбол Германии Сборная Швеции Чемпионат мира по футболу-2018
    Прогноз на Германия — Швеция
    Месут Озил
    В субботу, 23 июня, национальная команда Германии встретится со сборной Швеции во втором туре группы F чемпионата мира по футболу. Поединок, который пройдет в Сочи, начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на матч Германия — Швеция. Прогноз на Германия — Швеция.
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    Германия

    Десять матчей – десять побед. Именно такой результат был в групповом отборе у «Бундесманншафт». Команда Йоахима Лева стала единственной, кто добился такого результата.

    Впрочем затем последовала неубедительная полоса. Из шести подготовительных поединков к чемпионату мира-2018 сборная Германии выиграла только один. При этом в трех матчах немцы пропускали первыми.

    Казалось, немцы, которые, если кто забыл, являются действующими чемпионами мира, смогут собраться на первый матч мирового первенства в России, однако Германия не смогла успешно стартовать на мировом первенстве. Подопечные Йоахима Лева сенсационно проиграли Мексике, пропустив на 35-й минуте матча от Ирвинга Лосано. Этот гол так и остался единственным в матче. Финальный штурм успеха Германии не принес, да и Мексика несколько раз опасно контратаковала, замахиваясь на еще один гол.

    Швеция

    Футболисты сборной Швеции с большим трудом пробились в финальную часть чемпионата мира, пройдя довольно сложный отбор. В своей отборочной группе A «тре крунур» заняли второе место, пропустив вперед Францию, но опередив Нидерланды и Болгарию. Соперником шведов по стыковым встречам стала команда Италии, которую они обыграли дома 1:0, а в гостях сыграли вничью – 0:0.

    В рамках подготовки к ЧМ-2018 подопечные Янне Андерссона провели шесть товарищеских матчей, в которых обыграли Данию (1:0), сыграли вничью с Эстонией (1:1), той же Данией (0:0) и Перу (0:0), а также проиграли Чили (1:2) и Румынии (0:1).

    На мировом первенстве шведам удалось стартовать с непростой победы над сборной Южной Кореи. Шведская сборная забила победный мяч с пенальти, который был назначен после видеоповтора. Отличился капитан команды, хорошо известный российским болельщикам Андреас Гранквист.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Прогноз

    После объединения Германии немецкая сборная провела шесть матчей против шведов. Четыре из них завершились победами немцев, еще дважды команды победителя не определили.

    Стоит ожидать, что сборная Германии во втором туре выйдет на поле злой и будет рвать и метать. Отступать немцам некуда — поражение лишит их пдей-офф, а ничья очень сильно снизит их шансы на выход из группы.

    На победу Германии в этой встрече установлен коэффициент 1,45, тогда как на Швецию — в среднем коэффициент 8,10. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,70.

    Рекомендуем в этой встрече поставить на победу Германии с форой (-1) с коэффициентом 1,74.

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