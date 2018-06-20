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    Португальцы продолжат забивать

    Португалия – Марокко. Прогноз на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 20 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Португалии Португалия Сборная Марокко
    Прогноз на Португалия – Марокко
    Футболисты сборной Португалии
    19 июня национальная команда Португалии встретится со сборной Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Португалия – Марокко.
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    Португалия

    В 10-ти поединках отборочного раунда португальцы пропустили всего лишь 4-е мяча, 2-а из них в игре против Швейцарии (0:2), а забить смогли 32-а.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    После завершения квалификации Португалия провела 8-мь контрольных матчей. В 2-х из них футболисты Фернанду Сантуша уходили с поля без забитого мяча. Это случилось в проигранной игре против Голландии (0:3) и с Бельгией (0:0).

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    • Сохранить свои ворота на замке «команда избранных» сумела в 3-х встречах (Саудовская Аравия и Алжир — по 3:0, а также с бельгийцами — 0:0).

    В стартовой игре на мундиале португальцы устроили перестрелку с испанцами — 3:3, Криштиану Роналду оформил хет-трик.

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    • Марокко

    В финальной группе африканской квалификации сборная Марокко во всех матчах смогла сохранить свои ворота на замке, забив в 6-ти играх 11-ть мячей.

    После завершения отборочного турнира марокканцы стали победителями ЧАФ, пропустив в 6-ти матчах турнира всего лишь 2-а гола и забив при этом 16-ть.

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    • В стартовой игре чемпионата мира «атласские львы» уступили команде Ирана со счетом 0:1, пропустив в самом конце игры (гол в свои ворота провел Азиз Бухаддуз).

    Прогноз

    В последних 3-х поединках португальцы пропустили 3-и мяча, и все в последнем матче против Испании (3:3), а перед стартом ЧМ в 2-х играх сохранили ворота сухими.

    Марокканцы, напротив, проиграв в прошлой игре иранцам (0:1), прервали свою 2-матчевую забивную серию.

    И так как, африканцев уже не устроит ничья они будут искать счастье у чужих ворот, что даст возможность опасно контратаковать португальцам. Скорее всего, что европейцы смогут отличиться в этой игре, и не раз. Ставим на их ИТ Португалии Б 1,5 за 1,76.

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    Футбол. Прогноз на Португалия – Марокко. 19 июня национальная команда Португалии встретится со сборной Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.
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