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    Лёв пощупает Мексику и сделает ей укол

    Германия – Мексика. Прогноз на матч чемпионата мира по футболу 17 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Мексики
    Прогноз на Германия – Мексика
    Йоахим Лев
    В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Германии 17 июня примет в «Лужниках» сборную Мексики. Матч стартует в 18:00 мск. Прогноз на Германия – Мексика.
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    Германия

    Сто тысяч раз заслуженная и перезаслуженная сборная Германии выиграла всего одну товарищескую встречу в рамках подготовки к чемпионату мира в России. Какие из этого выводы должен сделать здравый беттор?

    Парадокс, но нужно ожидать от немцев сильной игры. Однако не сразу. Йоахим Лев резко «отцепил» Лероя Сане, который играл с Австрией и Бразилией. Это тоже нужно воспринять в качестве особого знака.

    Логическая цепочка следующая. Германия несколько раз выигрывала крупный международный трофей. Значит, ее игру должны были досконально изучить. Потому в сборной появились новые лица (Петерсен, Брандт), на которых в поединке против той же Австрии Лев испытал новые наработки.

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    • Плохие результаты в товарняках часто служат показателем хорошей подготовки (наша сборная не даст соврать). А кто сомневается, пусть посмотрит показатели Бундестим хотя бы против Испании, которая в своей группе пропустила всего три гола: 10-7 по ударам, 4-2 по попаданиям и 9-2 по угловым.

    При этом немцы трижды поймали игроков соперника в офсайд и десять раз заставили на себе фолить.

    Мексика

    Но сразу отдавать победу в руки подопечных Йоахима Лева не стоит. Мексика – довольно крепкий орешек. Она бес особых проблем выиграла четвертый и пятый этапы квалификации на чемпионат мира. В четвертом раунде – с двойным преимуществом по очкам перед вторым местом (16-8), в пятом – с преимуществом в пять очков.

    При этом среди лучших команд Северной и Центральной Америки подопечные Хуана Карлоса Осорио стали самыми результативными (16 забитых) и самыми надежными (7 пропущенных).

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Но стоит отметить – мексиканцы не сильно любят играть вне родных стен. Когда рядом нет знакомого кактуса и повсюду не мелькают сомбреро, «зеленые» чувствуют себя неуютно. Даже в квалификации сборная Мексики выиграла только два выездных поединка из пяти.

    Прогноз

    Игра должна получиться интересной. Рискнем предположить, что Германия попробует уколоть соперника сразу. Потому что в трех выездных поединках из последних пяти сборная Мексики больше играла на атаку именно в первом тайме.

    Думаем, что хитрый Лев аккуратно прощупает место, как опытный, но подвыпивший врач, и сделает укол в самый мягкий и неподготовленный участок. Дадим ему на это полчаса. Наша ставка – «1-й гол до 30-й минуты» за 1,68.

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