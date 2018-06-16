Пробьют ли «суперорлы» Субашича?

В субботу, 16 июня, сборная Хорватии сыграет с командой Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча первого тура группы D, которая пройдет в Калининграде, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Хорватия – Нигерия.

Хорватия

В отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Хорватии выступила слабее своих возможностей. Будучи фаворитом группы I, она заняла лишь второе место, пропустив вперед Исландию.

Впрочем, «шашечные» получили билет на мундиаль, одержав победу над Грецией (4:1 и 0:0) по итогам стыковых матчей.

В 2018 году подопечные Златко Далича провели четыре контрольных встречи, в которых обыграли Мексику (1:0) и Сенегал (2:1), а также проиграли Перу (0:2) и Бразилии (0:2).

На чемпионат мира хорваты прибыли оптимальным составом. Все основные игроки, включая Луку Модрича, Ивана Ракитича и Марио Манджукича находятся в строю.

Нигерия

Футболисты сборной Нигерии боролись за путевку на чемпионат мира в африканском отборе. В третьем отборочном раунде они выиграли группу B, получив заветную путевку на мундиаль.

Успешно пройдя квалификацию, «суперорлы» отправились на Кубок африканских наций, где дошли до финала, но потерпели болезненное поражение от Марокко (0:4).

Что касается товарищеских матчей, то в конце 2017 года нигерийцы сенсационно обыграли Аргентину (4:2). Этой весной они также оказались сильней Польши (1:0). А вот непосредственно перед мировым первенством африканцы проиграли Англии (1:2) и Чехии (0:1), а также сыграли вничью с ДР Конго (1:1).

На ЧМ-2018 у сборной Нигерии выделяется атакующая линия, в которую входят Ахмед Муса, Алекс Ивоби и Келечи Ихеаначо.

Прогноз

Средняя линия на предстоящий матч выглядит следующим образом: победа сборной Хорватии – 1,76, победа сборной Нигерии – 5,30, ничья – 3,70.

Что касается общего количества забитых мячей, то «тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 1,75, а «тотал больше 2,5» — с коэффициентом 2,20.

Большинство экспертов убеждены, что «шашечные» будут иметь преимущество в центре поля в этой встрече, и с этим трудно не согласиться, учитывая наличие в их составе таких мастеров, как Модрич и Ракитич.

Однако для нигерийцев это не станет большим сюрпризом, ведь они привыкли отвечать быстрыми контратаками, в которых очень важными будут действия Мусы.

Конечно, у Нигерии имеются проблемы в обороне, да и вратари не выглядят уж слишком надежными, поэтому за 90 минут Хорватия должна найти момент для взятия ворот. В то же время мы ждем гола и со стороны африканцев, которые умеют забивать, что доказали в матчах с поляками, англичанами и аргентинцами. Мы бы присмотрелись к ставке «обе команды забьют» за 2,00.

Еще более надежный вариант – взять «тотал больше 2» за 1,64. К меньшему количеству голов может привести разве что тотальное невезение.