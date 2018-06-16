Справятся ли хорваты с нигерийцами?

В субботу, 16 июня, сборная Хорватии сыграет с командой Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча первого тура группы D, которая пройдет в Калининграде, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Хорватия – Нигерия.

Хорватия

Футболисты сборной Хорватии не без проблем, но все же вышли в финальную часть чемпионата мира. В своей отборочной группе I «шашечные» заняли лишь второе место, пропустив вперед Исландию.

Команде пришлось играть в «стыках» с Грецией. На своем поле хорваты победили 4:1, а в гостях сыграли вничью – 0:0.

В последних товарищеских матчах подопечные Златко Далича выглядели нестабильно. Им удалось обыграть Мексику (1:0) и Сенегал (2:1). При этом они проиграли Перу (0:2) и Бразилии (0:2).

Лидерами нынешней сборной Хорватии являются Лука Модрич, Иван Ракитич, Марио Манджукич и Ведран Чорлука.

Нигерия

Игроки сборной Нигерии получили путевку на чемпионат мира, заняв первое место в группе B в рамках третьего раунда африканского отбора. «Суперорлы» опередили Замбию, Камерун и Алжир.

В начале 2018 года нигерийцы довольно успешно выступили на Кубке африканских наций, заняв второе место. В финале они потерпели поражение от Марокко (0:4).

Если говорить о товарищеских матчах, то главным достижением стала победа над Аргентиной (4:2). Этой весной Нигерия также обыграла Польшу (1:0). А вот непосредственно перед мировым первенством африканцы проиграли Англии (1:2) и Чехии (0:1), а также сыграли вничью с ДР Конго (1:1).

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В составе нигерийской команды выделяются Ахмед Муса, Джон Оби Микел, Алекс Ивоби и Келечи Ихеаначо.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Хорватии – 1,76, победа сборной Нигерии – 5,30, ничья – 3,70.

По своему потенциалу «шашечные» действительно превосходят соперника. Однако это превосходство трудно назвать существенным.

Команда Златко Далича уже давно не радовала болельщиков яркими успехами, в том числе и в товарищеских матчах, когда хорваты если и побеждали, то с минимальным преимуществом.

«Суперорлы» — непростой соперник. У команды наблюдаются проблемы в обороне, но в любой момент может выстрелить атака, так что сбрасывать со счетов нигерийцев мы не будем.

Ожидаем в целом равную игру, в которой хорваты не должны проиграть, но и уверенной победы вряд ли добьются. Ставим на «победу сборной Хорватии в один мяч или ничью» за 1,77.

Также можно рискнуть и поставить на «ничью после первого тайма» за 2,10. Команды вряд ли будут рисковать на первых минутах, так что могут отложить выявление победителя уже на второй тайм.