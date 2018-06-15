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    Салах не сотворит чуда

    Египет – Уругвай. Прогноз и ставки на результат матча группового этапа Чемпионата мира по футболу 15 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Египта Сборная Уругвая
    Прогноз на Египет – Уругвай
    Мохаммед Салах
    15 июня в рамках 1-го тура в группе А на Чемпионате мира сборная Египта примет сборную Уругвая. Начало матча в 15:00 по Москве. Прогноз на Египет – Уругвай.
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    Египет

    «Фараоны» три матча из последних шести: товарищеские встречи с португальцами, греками и бельгийцами. Еще три игры – ничьи против Ганы в отборочном раунде (1:1), Кувейта (1:1) и Колумбии (0:0) – в товарищеских матчах.

    Во время отборочного раунда в Африке сборная Египта показала себя как сильно зависимая от одного человека команда. Но даже при этом мастерства Мохаммеда Салаха не хватило на приличные показатели команды — на одном верблюде все вьюки не увезешь.

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    • А до роли благородного каравана сборная Египта пока не доросла. В среднем за одни матч «фараоны» наносили 8,8 ударов. Но с учетом товарищеских поединков эта цифра упала до 6,6 ударов за матч. Качество тоже страдает: в последних трех матчах египтяне не попадали в створ более одного раза.

    Уругвай

    Кавани и Суарес тоже претендуют на роли исполнителей, от которых будет зависеть результат команды. Но дружина Оскара Табареса более ровная: в защите есть настоящие «звери» Макси Перейра и Диего Годин, в средней линии промышляет Кристиан Родригес, а на подхвате есть Кристиан Стуани.

    В качестве подготовки к Чемпионату мира «чарруа» приняли участие в товарищеском турнире «China Cup». В полуфинале без вопросов выиграли чехов 2:0, забив оба гола еще в первом тайме. А в финале долго бодались со сборной Уэльса, но «перебодали» соперника (1:0) и взяли Кубок.

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    Последний матч перед стартом Чемпионата мира уругвайцы провели против сборной Узбекистана. По игре «чарруа» сильно превосходили соперника: 14 ударов против 3-х. Забили гол еще в средине первого тайма, но всю основную мощь сборная Уругвая кинула на вторую половину: 11 ударов из 14-ти.

    Прогноз

    Думаем, что главная надежда Египта Мохаммед Салах все-таки сыграет. Однако не стоит ожидать от него слишком хорошей формы и очередного чуда. Напомним, что нынешний фронт-мен «Ливерпуля» тренируется с командой всего неделю. Вывих плеча – очень серьезная травма, которая влияет на подвижность, а это – главный козырь Салаха.

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    • Потому считаем целесообразным поставить на очевидное преимущество номинальных гостей поединка. Итак, наша ставка – «П2» за 1,62.

    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2,02
  • Египет – Уругвай
  • Завтра в 15:00
    •  1,45
  • Марокко – Иран
  • Завтра в 18:00
    •  1,95
  • Португалия – Испания
  • Завтра в 21:00
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    Футбол. Прогноз на Египет – Уругвай. 15 июня в рамках 1-го тура в группе А на Чемпионате мира сборная Египта примет сборную Уругвая. Начало матча в 15:00 по Москве.
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