Салах не сотворит чуда

15 июня в рамках 1-го тура в группе А на Чемпионате мира сборная Египта примет сборную Уругвая. Начало матча в 15:00 по Москве. Прогноз на Египет – Уругвай.

Египет

«Фараоны» три матча из последних шести: товарищеские встречи с португальцами, греками и бельгийцами. Еще три игры – ничьи против Ганы в отборочном раунде (1:1), Кувейта (1:1) и Колумбии (0:0) – в товарищеских матчах.

Во время отборочного раунда в Африке сборная Египта показала себя как сильно зависимая от одного человека команда. Но даже при этом мастерства Мохаммеда Салаха не хватило на приличные показатели команды — на одном верблюде все вьюки не увезешь.

А до роли благородного каравана сборная Египта пока не доросла. В среднем за одни матч «фараоны» наносили 8,8 ударов. Но с учетом товарищеских поединков эта цифра упала до 6,6 ударов за матч. Качество тоже страдает: в последних трех матчах египтяне не попадали в створ более одного раза.

Уругвай

Кавани и Суарес тоже претендуют на роли исполнителей, от которых будет зависеть результат команды. Но дружина Оскара Табареса более ровная: в защите есть настоящие «звери» Макси Перейра и Диего Годин, в средней линии промышляет Кристиан Родригес, а на подхвате есть Кристиан Стуани.

В качестве подготовки к Чемпионату мира «чарруа» приняли участие в товарищеском турнире «China Cup». В полуфинале без вопросов выиграли чехов 2:0, забив оба гола еще в первом тайме. А в финале долго бодались со сборной Уэльса, но «перебодали» соперника (1:0) и взяли Кубок.

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Последний матч перед стартом Чемпионата мира уругвайцы провели против сборной Узбекистана. По игре «чарруа» сильно превосходили соперника: 14 ударов против 3-х. Забили гол еще в средине первого тайма, но всю основную мощь сборная Уругвая кинула на вторую половину: 11 ударов из 14-ти.

Прогноз

Думаем, что главная надежда Египта Мохаммед Салах все-таки сыграет. Однако не стоит ожидать от него слишком хорошей формы и очередного чуда. Напомним, что нынешний фронт-мен «Ливерпуля» тренируется с командой всего неделю. Вывих плеча – очень серьезная травма, которая влияет на подвижность, а это – главный козырь Салаха.

Потому считаем целесообразным поставить на очевидное преимущество номинальных гостей поединка. Итак, наша ставка – «П2» за 1,62.