«Суперорлы» подтвердят статус фаворита

В среду, 6 мая, национальная команда Чехии в Австрии сыграет со сборной Нигерии в товарищеском матче. Встреча начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на Чехия — Нигерия.

Чехия

Сборная Чехии провалила отбор на чемпионат мира в России. В своей подгруппе она заняла только 3-е место, пропустив вперед себя Германию и Северную Ирландию.

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В 10-ти поединках «народная команда» добыла только 4-е победы (2-е из них над Сан-Марино), 3-и раза сыграла вничью и столько же поединков проиграла.

После квалификации чехи провели 5-ть контрольных поединков. В 2017 году они взяли верх над Исландией (2:1) и Катаром (1:0).

В новом году национальная команда Чехии приняла участие в турнире в Китае, где заняла 3-е место. В полуфинале она уступила Уругваю со счетом 0:2. А в матче за 3-е место разгромила хозяев — 4:1.

В первый день лета в Австрии чехи уступили сборной Австралии со счетом 0:4.

Нигерия

В отличии от свое соперника, нигерийцы пробились в финальную часть чемпионата мира в России. В финальной стадии африканской зоны они опередили Камерун, Алжир и Замбию.

И теперь на полях России сборная Нигерии за выход в 1/8 финала ЧМ поспорит с национальными командами Аргентины, Хорватии и Исландии.

«Суперорлы» успели принять участи в Кубке африканский наций, где они заняли 2-е место, уступив в финале Марокко со счетом 0:4.

После того они сыграли в 4-х товарищеских матчах. И только в 1-й встрече африканцы одержали победу, обыграв на выезде Польшу (1:0).

В последующих играх они проиграли Сербии (0:2) и Англии (1:2), а также сыграли вничью со сборной ДР Конго со счетом 1:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество африканской сборной: победа сборной Нигерии – 2,20, победа сборной Чехии – 3,50, ничья – 3,20.

Чехия и Нигерия никогда не играли между собой. В дебютной игре, как мы считаем, африканцы не проиграют. Наш прогноз — Х2 на Нигерию за 1,61.