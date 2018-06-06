ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий Мутко и Станислав ЧерчесовЧерчесов так и не разобрался, как будет играть на ЧМ-2018 Сборная Марокко на самом удачном для себя ЧМ-1986Кто к нам с мячом придет? Марокко «Вашингтон» в одной победе от Кубка СтэнлиНХЛ. «Вашингтон» одержал третью победу над «Вегасом»
  • 07:27
    • Польша потеряла защитника перед ЧМ-2018
  • 19:50
    • Черчесов: Сказать, что я доволен своей работой, будет лукавством
  • 23:35
    • Сборная Италии упустила победу над Голландией
  • 22:57
    • Сборная Чили вырвала победу у Сербии
  • 22:31
    • Яя Туре обвинил Гвардиолу в расизме
  • 22:00
    • «Локо» поборется со «Спартаком» за Ташаева
  • 20:43
    • «Локомотив» продлил контракт с Фарфаном на два года
    Все новости спорта

    «Суперорлы» подтвердят статус фаворита

    Чехия — Нигерия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 6 июня

    Прогноз на Чехия — Нигерия
    Ахмед Муса
    В среду, 6 мая, национальная команда Чехии в Австрии сыграет со сборной Нигерии в товарищеском матче. Встреча начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на Чехия — Нигерия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Чехия

    Сборная Чехии провалила отбор на чемпионат мира в России. В своей подгруппе она заняла только 3-е место, пропустив вперед себя Германию и Северную Ирландию.

    Все прогнозы на футбол

    В 10-ти поединках «народная команда» добыла только 4-е победы (2-е из них над Сан-Марино), 3-и раза сыграла вничью и столько же поединков проиграла.

    После квалификации чехи провели 5-ть контрольных поединков. В 2017 году они взяли верх над Исландией (2:1) и Катаром (1:0).

    В новом году национальная команда Чехии приняла участие в турнире в Китае, где заняла 3-е место. В полуфинале она уступила Уругваю со счетом 0:2. А в матче за 3-е место разгромила хозяев — 4:1.

    В первый день лета в Австрии чехи уступили сборной Австралии со счетом 0:4.

    Нигерия

    В отличии от свое соперника, нигерийцы пробились в финальную часть чемпионата мира в России. В финальной стадии африканской зоны они опередили Камерун, Алжир и Замбию.

    И теперь на полях России сборная Нигерии за выход в 1/8 финала ЧМ поспорит с национальными командами Аргентины, Хорватии и Исландии.

    «Суперорлы» успели принять участи в Кубке африканский наций, где они заняли 2-е место, уступив в финале Марокко со счетом 0:4.

    После того они сыграли в 4-х товарищеских матчах. И только в 1-й встрече африканцы одержали победу, обыграв на выезде Польшу (1:0).

    В последующих играх они проиграли Сербии (0:2) и Англии (1:2), а также сыграли вничью со сборной ДР Конго со счетом 1:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество африканской сборной: победа сборной Нигерии – 2,20, победа сборной Чехии – 3,50, ничья – 3,20.

    Чехия и Нигерия никогда не играли между собой. В дебютной игре, как мы считаем, африканцы не проиграют. Наш прогноз — Х2 на Нигерию за 1,61.

    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,70
  • Россия — Турция
  • Сегодня в 19:00
    •  Все прогнозы
    Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Нигерии Сборная Чехии
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные премиальные кроссоверы 2018 годаСамые экономичные кроссоверы 2018 года
    Самое популярное
    Фалькао
  • Эль Тигре. Одиннадцать лет до первого чемпионата мира
    • Вчера в 15:11     Россия — Австрия
  • Главная проблема сборной России — ее тренер
    • 02:08 31/05/2018     Александр Овечкин
  • «Вашингтон» переигрывает «Вегас», Киселевич перешел во «Флориду», новый рекорд Овечкина
    • Вчера в 17:55
    Футбол. Прогноз на Чехия — Нигерия. В среду, 6 мая, национальная команда Чехии в Австрии сыграет со сборной Нигерии в товарищеском матче. Встреча начнется в 16:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Мария Шарапова и Серена Уильямс Теннис Серена одержала психологическую победу над ШараповойРеакция спортивных СМИ на несостоявшийся поединок между Шараповой и Сереной Уильямс 01:080
  • 20:29
    • Мугуруса вышла на Шарапову в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
  • 17:19
    • Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем с Шараповой
  • 17:08
    • «Спартак» объявил о трансфере защитника «Гента»
    Фалькао Футбол Эль Тигре. Одиннадцать лет до первого чемпионата мираРассказываем, как Фалькао шел к своему первому участию на ЧМ Вчера в 15:110
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шарапова против Уильямс
  • 4,25
    •
  • 07:40
    • Рауш: Тяжело осознать, что не смогу помочь сборной России
  • 23:24
    • Луческу: Туран — игрок с сильным характером, но в сборной играют лучшие
  • 22:43
    • Тсонга пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
    Дарья Касаткина Теннис «Ролан Гаррос». Касаткина и Шарапова — в четвертьфинале, Надаль прошел МартерераРезультаты девятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции Вчера в 22:170
  • 15:42
    • Стали известны игровые номера футболистов сборной России на ЧМ-2018
  • 15:23
    • Касаткина обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 18:59
    • УЕФА наказал «Зенит» матчем при пустых трибунах
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие