Без Бейла рассчитывать на голы не приходится

Во вторник, 29 мая, национальная команда Мексики сыграет со сборной Уэльса в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в США, начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на Мексика — Уэльс.

Мексика

Мексиканцы без особых проблем завоевали путевку на поля России. В финальной группе североамериканской зоны они опередили ближайшего преследователя на 5-ть очков.

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В 10-ти поединках подопечные Хуана Карлоса Осорио добыли 6-ть побед, 3-и раза играли вничью и проиграли только один матч (в заключительном туре уступили на выезде Гондурасу со счетом 2:3).

На групповом этапе предстоящего Мундиаля «трехцветные» поспорят за выход в 1/8 финала с Германией, Швецией и Южной Кореей.

После завершения квалификации к ЧМ-2018 мексиканцы провели 5-ть контрольных встреч. Сначала сыграли вничью с Бельгией (3:3). Затем одержали 3-и виктории подряд над: Польшей (1:0), Боснией (1:0) и Исландией (3:0). В крайней товарищеской игре они проиграли Хорватии (0:1).

Уэльс

Валлийцы не смогли пробиться на ЧМ-2018. В заключительном поединке своей группы они проиграли на родной арене Ирландии со счетом 0:1 и уступили им 2-ю строку.

Примечательно, это было первое поражение в отборочном турнире. Еще 4-е матча «драконы» выиграли и 5-ть встреч свели вничью, разница мячей 13:6.

Сборная Уэльса после завершения отборочных игр провела 4-е контрольных поединка. В конце 2017 года в Париже проиграла французам (0:2) и на своем поле сыграла вничью с Панамой (1:1).

В новом году валлийцы приняли участие в турнире в Китае. В полуфинале разгромили хозяев со счетом 6:0, а в финальной игре уступили Уругваю (0:1).

Последний раз соперники играли между собой в 2012 году. Тогда победу праздновали мексиканцы со счетом 2:0 и встреча тоже проходила в США.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Мексики — 1,55, победа Уэльса — 7,20, ничья – 3,75.

В составе сборной Уэльса точно не будет Гарета Бейла, который в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, забив 2-а гола.

Отсутствие своего лидера скажется на атакующем потенциале валлийцев, поэтому в этой игре рекомендуем поставить на — Мексика победит и не пропустит: да за 2,20.