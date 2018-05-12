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    Хватит ли у ПСЖ мотивации, чтобы испортить жизнь «Ренну»?

    ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 мая

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    ПСЖ — «Ренн»
    ПСЖ — «Ренн»
    uefa.com
    ПСЖ — Ренн22:00
    В субботу, 12 мая, ПСЖ на своем поле примет «Ренн» в рамках 37-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на арене «Парк де Пренс», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Ренн».

    ПСЖ

    Парижане бесславно вылетели из Лиги чемпионов, но собрали все трофеи на внутренней арене. Март закончился победой над «Монако» в финале Кубка лиги — 3:0.

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    Затем на своем поле ПСЖ едва не проиграл «Сент-Этьену» (1:1), после чего оттянулся на «Монако», разгромив монегасков в матче Лиги 1 со счетом 7:1.

    В выездном полуфинале Кубка Франции парижане прошли «Кан» (3:1), после чего оформили досрочное чемпионство в гостевом матче с «Бордо» (1:0).

    3,25Кавани забьет первый гол После этого мотивация игроков ПСЖ пошла на спад, команда дважды сыграла вничью, уйдя от домашнего поражения в матче с «Генгамом» (2:2) и упустив выездную победу над «Амьеном» (2:2).

    В последнем маче, на финал Кубка Франции, Унаи Эмери сумел собрать свою команда, хотя много собранности, чтобы переиграть клуб третьего дивизиона «Ле Эрьбе» не было нужно — 2:0.

    После 36 туров ПСЖ возглавляет таблицу с 92 очками. Разница мячей 108-27. Парижане больше всех забивают и меньше всех пропускают.

    Ближайшие события

    Лучший бомбардир команды — Эдинсон Кавани с 28 голами и 9 передачами. У Киллиана Мбаппе 13 голов и 9 передач, еще 11 голов и 7 пасов у Анхеля Ди Мария.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный вратарь Кевин Трапп, защитник Тьяго Силва, хавбеки Юлиан Дракслер, Марко Верратти, Хавьер Пасторе и нападающий Неймар.

    «Ренн»

    Подопечные Сабри Лямуши в апреле не блистали. На своем поле «Ренн» поделил очки с «Монако» (1:1), в гостях сыграл вничью с «Ниццей» (1:1), после чего на своем поле проиграл «Мецу» (1:2).

    Серия без побед продолжилась выездной ничьей с «Нантом» (1:1), вырванной на последних минутах.

    Последние два матча «Ренн» выиграл со счетом 2:1, обыграв на своем поле сначала «Тулузу», а потом «Страсбург».

    1,91Обе забьют без ничьей После 36 туров «Ренн» с 54 очками занимает пятое, дающее право на Лигу Европы место. На Лигу чемпионов бретонцы не смогут замахнуться, но снизу подпирают «Сент-Этьен» и «Ницца», отстающие на 2 и 3 очка соответственно.

    Разница мячей 47-43. Лучший бомбардир команды с 9 голами и 7 передачами — Бенжамен Буриго. Еще 9 голов и 3 паса у Вахби Хазри. По 5 голов и ассистов у Исмаила Сарра.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные вратарь Эдвинас Гертмонас, нападающие Брандон Льямас и Исмаила Сарр.

    В первом круге «Ренн» уступил на своем поле со счетом 1:4, затем в домашнем матче Кубка Франции был разгромлен со счетом 1:6, и наконец в Кубке Лиги на своем поле проиграл 2:3. В прошлом сезоне команды встречались трижды и «Ренн» проиграл все три встречи с общим счетом 0:9.

    Последний раз «Ренн» обыгрывал ПСЖ в сезоне 2013/14, а в сезоне 2014/15 бретонцы сыграли вничью. В последующих 9 матчах побеждал ПСЖ

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча ПСЖ, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,25.

    За успех «Ренна» предлагают 9,50, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 6,50.

    1,65ПСЖ победит и Кавани забьет У парижан нет никакой турнирной мотивации, в то время как «Ренну» нужно закрепиться на пятом месте. Тем не менее, статистика последних лет не в их пользу — даже демотивированный ПСЖ, скорее всего победит. «Ренн» забивает в 16 матчах подряд, наверняка продлит свою серию и в Париже.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1?53 и «тотал голов больше 3,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Ренна" +2 гола» — за 2,10.

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