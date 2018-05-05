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    «Болонья» покинет Турин с абсолютным нулем

    «Ювентус» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 5 мая

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    «Ювентус» сделает еще один шаг к титулу
    «Ювентус» сделает еще один шаг к титулу
    juventus.com
    В субботу, 5 мая, в рамках 36-го тура Серии А «Ювентус» на своем поле будет принимать «Болонью». Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Болонья».

    «Ювентус»

    Туринцы уже могут рисовать в уме собственное чемпионство, хотя именно победа над «Болоньей» должна вплотную приблизить команду к титулу. Что касается чистой математики, то отрыв «Юве» от «Наполи» составляет четыре очка, а чемпионство будет оформлено официально после двух побед в трех последних турах. Если, разумеется, «Наполи» вообще не будет терять очки.

    Следующие соперники «бьянконери» — «Рома» (на выезде) и «Верона» (дома), поэтому становится очевидной необходимость брать три очка против «Болоньи», чтобы не сильно переживать в Риме.

    Не обошлось у «Ювентуса» без кадровых потерь. Кьеллини, Де Шильо, Манджукич и Стураро остаются в лазарете, а дисквалификацию отбывает Пьянич. Кроме того, не за горами финал Кубка Италии против «Милана» (9 мая), в связи с чем некоторые футболисты могут получить отдых, но вряд ли Аллегри выставит резервистов. Победа в Серии А — приоритет, в том числе на фоне кубкового финала.

    «Болонья»

    Главной проблемой подопечных Роберто Донадони является отсутствие реальной турнирной мотивации. Все дело в том, что «Болонья» уже набрала 39 очков и практически гарантировала себе место в элите на следующий сезон.

    Ближайшие события

    Во время поединков второго круга «Болонья» не скрывала свое нежелание бороться за результат, учитывая свою относительную турнирную безопасность. Болельщики давно освистывают тренерский штаб и лидеров команды, однако ситуация не меняется. Другое дело — встречи с грандами. Здесь мотивация присутствует, благодаря чему удалось отобрать очки у «Лацио» и «Ромы» и дать бой «Милану» (1:2) в прошлом туре.

    Стоит учесть кадровые потери «Болоньи» в виде пятерки футболистов основы — на поле не выйдут Хеландер, Донса, Гонсалес, Пульгар и Джемаили.

    Прогноз

    1,57«Болонья» не забьет

    «Ювентус» будет играть исключительно на победу, которая позволит не сильно нервничать в заключительных двух турах. «Болонья» порой показывает неплохой футбол, но случается это редко, а отсутствие ряда лидеров может оказаться решающим для середняка Серии А в поединке с туринцами.

    Встреча команд в первом круге завершилась разгромной победой «Юве» — 3:0. Предлагаем поставить на то, что «Болонья» не сможет забить за 1,57.

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