«Реал Мадрид» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов 11 апреля

«Реал Мадрид»

«Звездные воины» Зидана провели потрясающий матч против «Ювентуса» на его поле. Три безответных мяча были еще больнее из-за прерванной беспроигрышной серии «бьянконери». «Старая Синьора» в рамках Лиги чемпионов не проигрывала в Турине целых пять лет! А тут – три «плюхи», из которых одна – шедевральная бисиклета.

Однако мы не считаем, что прерванная серия вызовет гнев игроков «Ювентуса». Во-первых, на профессиональном уровне работают психологи, которые отводят внимание футболистов от негативных эмоций. Во-вторых, такое фиаско отразится разве что на уверенности подопечных Аллегри.

Равно как и на подопечных Зидана. В последнем матче Примеры против «Атлетико» добыть победу не удалось. Но игра «Реала Мадрид» была феноменально атакующей: 30 ударов, 11 угловых и почти 70% владения мячом.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Обратите внимание, что «сливочные» выдали два равных тайма (по 15 ударов, по 4 попадания), отличалось только владение (на 8%). К слову, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там у нас есть рубрика «Горячая ставка». К примеру, на мадридское дерби зашло три оридинара с коэффициентами 5,00; 2,18 и 1,76.

«Ювентус»

Перспективы у команды Массимилиано Аллегри не радужные. Встречу с «Реалом» по-любому пропустят Пауло Дипала и Родриго Бентанкур. Оба – за прошлые прегрешения.

Только аргентинец получил красную, а уругваец перебрал желтых. Некоторые СМИ еще и Бардзальи относят в список «под вопросом». Причина размытая – травма мышц живота.

Статистика первого противостояния с «Реалом» явно не на стороне «Ювентуса». Из 12-ти ударов только 2 направить в створ – это катастрофически мало для клуба уровня «бьянконери». Также отметим, что скорости испанцев были выше. Это выразилось в 14-ти нарушениях итальянцев, трех желтых и одной красной карточке.

Прогноз

Предлагаем выбрать ставку из сферы ударов и попаданий по воротам. Матч с «Атлетико» был очень показательным для этого.

1,73«Удары в створ: ТБ 9,5»

«Реал» попал в рамку только 8 раз из 30-ти ударов. Однако при этом 21 удар наносился из пределов штрафной площадки. И это против самой «сухой» защиты чемпионата! В первом матче против «Ювентуса» мадридцы только один раз проверили Буффона издалека, а за весь матч нанесли 14 ударов.

1,90«Удары в створ: Ф1 (-2)»

«Бьянконери» не сильно поддерживают такую инициативу, но в чемпионате Италии точность их ударов равна 38,2%, что выражается примерно в 6-7 попаданиях в рамку за матч.

Потому мы предлагаем Вам сыграть «Удары в створ: ТБ 9,5» за 1,73. Но вдруг «Ювентус» перегорит или просто «не попрет». Потому параллельно предлагаем перестраховаться ставкой «Удары в створ: Ф1 (-2)» за 1,90.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram