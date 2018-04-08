«Тосно» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 апреля

«Тосно»

«Лесники» после победы на старте возобновления чемпионата РФПЛ над «СКА-Хабаровск» (1:0) в гостях, затем выдали серию из 3-х поражений подряд.

В Саранске, именно там состоялась домашняя игра против «Рубина», команда Дмитрия Парфенова уступила гостям со счетом 0:1. В следующем игровом дне «Тосно» проиграл в Махачкале прямому конкуренту в борьбе за выживание «Анжи» — 0:2.

Игра 24-го тура, которая прошла в Москве, принесла клубу из Ленинградской области поражение от «Спартака» (1:2). Дебютным голом с пенальти смог отметиться новичок команды — Павел Погребняк.

После 24-х проведенных поединков в российском первенстве тосненцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 23-и очка. Отстают от 14-го «Анжи» на один балл, а от спасительной 12-й строки — 4-е пункта.

У полузащитника Евгенияй Чернова повреждение, но он еще имеет шанс успеть восстановиться к предстоящему поединку.

«Урал»

«Уральцы» после зимнего перерыва сначала проиграли 2-е встречи кряду. В первом поединке проиграли в Москве ЦСКА — 0:1. Затем на своем поле уступили лидеру чемпионата столичному «Локомотиву» со счетом 0:2.

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Потом «шмели» в Хабаровске крупно выиграли у местной команды — 3:0, одержав впервые в рамках РФПЛ первый выездную разгромную победу. В последнем туре дома сыграли вничью с «Рубином» со счетом 1:1.

На данный момент «оранжево-черные» с 29-ю очками расположились на 8-й строке турнирки, отыграв 24-и матча. До 6-й «Уфы» — 5-ть баллов, а до опасной зоны — 4-е пункта.

Между собой оппоненты успели провести только 2-а поединка. В первом круге викторию праздновал «Урал» на своем стадионе — 3:1, а в 2013 году в кубковой игре «Тосно» одержал победу в родных стенах только в послематчевых пенальти (0:0 по пен. — 5:3).

2,15«Тосно» не проиграет и ТМ 2.5: да

Точно не сыграют в предстоящем поединке защитник Владимир Хозин и нападающий Гиорги Чантурия (3-и гола в сезоне).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Тосно» — коэффициент на победу хозяев составляет 2,55.

За успех «Урала» дают 3,05, а ничью оценивают с коэффициентом 3,10.

Оппоненты решают разные задачи. Если «Урал» почти обезопасил себя от понижения в классе и еврокубки им практически не светят, то «лесники» ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Рискнем предположить, что «Тосно» не проиграет в домашней игре и много голов тоже не буде. Наш вариант — «Тосно» не проиграет и ТМ 2.5: да за 2,15.

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