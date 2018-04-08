«Милан» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 апреля

«Милан»

Когда в конце ноября Дженнаро Гаттузо стал преемником Винченцо Монтеллы во главе «Милана», от этого назначения многие наблюдатели не ждали ничего хорошего для его подопечных. И уже первые матчи под его руководством стали подтверждением данных опасений: сперва команда умудрилась не выиграть у безоговорочного аутсайдера «Беневенто» (2:2), а затем проиграть «Риеке» (0:2) поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы. Тем не менее, «россонери» сумели заиграть с новым алленаторе, и в конце февраля установили беспроигрышную серию в 13 игры двух ничьих.

Покончил с верой тифози клуба в светлое будущее визит «Арсенала» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором гости одержали верх со счетом 2:0 и тем самым начали более неприятную для итальянского соперника серию из двух побед в шести встречах во всех турнирах. «Милан» все же вылетел из еврокубка, а поражение 1:3 от «Ювентуса» и чудом добытая ничья 0:0 в дерби с «Интером» (Мауро Икарди совершил два удивительных промаха по воротам земляков) опустили красно-черных с небес на землю, а именно — в восьми очках от зоны Лиги чемпионов. Тем не менее, руководство «россонери» довольно работой Гаттузо и продлило с ним контракт на три года.

«Сассуоло»

В сравнении с прошлым сезоном текущая кампания «Сассуоло» стала просто-таки катастрофичной. Началось все с серии из одной победы в восьми стартовых поединках во всех турнирах, после чего неудачи периодически снова подстерегали команду, как, например, в конце октября — начале ноября, когда она потерпела три поражения кряду, что стало причиной отставки наставника Кристиана Букки. В режиме набора очков и их полного недобора коллектив дожил до конца 2017 года и наверняка надеялся на лучшее в новом году.

На деле же ситуация вышла еще более ужасной: подопечные Джузеппе Якини не сумели одержать ни одной победы в девяти последующих матчах, при этом только в четырех случаях им удалось остаться хотя бы с одним баллом в активе. В марте «Сассуоло» все-таки начал прибавлять и подходит к грядущему поединку с беспроигрышной серией в пять матчей, по ходу которой коллективу удалось выиграть дважды. Благодаря таким результатам клуб оторвался на относительно безопасные пять очков от зоны вылета, занимая 16-е место.

4,00Победа «Милана», четыре или более гола в матче

Прогноз

Предпочтение в матче закономерно отдается букмекерами хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 3,75. Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и в поединке будет забито четыре или более гола.

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