ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Милан» поздравит Гаттузо с новым контрактом

    «Милан» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 апреля

    Серия A Футбол Италии Милан Сассуоло Календарь Серии А
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Гаттузо продлил контракт до 2021 года
    Гаттузо продлил контракт до 2021 года
    Rossoneri Blog
    В воскресенье, 8 апреля, «Милан» на «Сан Сиро» примет «Сассуоло» в рамках 31-го тура Серии А. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Сассуоло».

    «Милан»

    Когда в конце ноября Дженнаро Гаттузо стал преемником Винченцо Монтеллы во главе «Милана», от этого назначения многие наблюдатели не ждали ничего хорошего для его подопечных. И уже первые матчи под его руководством стали подтверждением данных опасений: сперва команда умудрилась не выиграть у безоговорочного аутсайдера «Беневенто» (2:2), а затем проиграть «Риеке» (0:2) поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы. Тем не менее, «россонери» сумели заиграть с новым алленаторе, и в конце февраля установили беспроигрышную серию в 13 игры двух ничьих.

    Покончил с верой тифози клуба в светлое будущее визит «Арсенала» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором гости одержали верх со счетом 2:0 и тем самым начали более неприятную для итальянского соперника серию из двух побед в шести встречах во всех турнирах. «Милан» все же вылетел из еврокубка, а поражение 1:3 от «Ювентуса» и чудом добытая ничья 0:0 в дерби с «Интером» (Мауро Икарди совершил два удивительных промаха по воротам земляков) опустили красно-черных с небес на землю, а именно — в восьми очках от зоны Лиги чемпионов. Тем не менее, руководство «россонери» довольно работой Гаттузо и продлило с ним контракт на три года.

    «Сассуоло»

    В сравнении с прошлым сезоном текущая кампания «Сассуоло» стала просто-таки катастрофичной. Началось все с серии из одной победы в восьми стартовых поединках во всех турнирах, после чего неудачи периодически снова подстерегали команду, как, например, в конце октября — начале ноября, когда она потерпела три поражения кряду, что стало причиной отставки наставника Кристиана Букки. В режиме набора очков и их полного недобора коллектив дожил до конца 2017 года и наверняка надеялся на лучшее в новом году.

    Ближайшие события

    На деле же ситуация вышла еще более ужасной: подопечные Джузеппе Якини не сумели одержать ни одной победы в девяти последующих матчах, при этом только в четырех случаях им удалось остаться хотя бы с одним баллом в активе. В марте «Сассуоло» все-таки начал прибавлять и подходит к грядущему поединку с беспроигрышной серией в пять матчей, по ходу которой коллективу удалось выиграть дважды. Благодаря таким результатам клуб оторвался на относительно безопасные пять очков от зоны вылета, занимая 16-е место.

    4,00Победа «Милана», четыре или более гола в матче

    Прогноз

    Предпочтение в матче закономерно отдается букмекерами хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 3,75. Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и в поединке будет забито четыре или более гола.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля
  • 6,53
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеру«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов