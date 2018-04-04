ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Миланское дерби порадует голами

    «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу 4 апреля

    Серия A Футбол Италии Милан Интер Календарь Серии А
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Милан» — «Интер»
    «Милан» — «Интер»
    uefa.com
    Милан — Интер19:30
    В среду, 4 апреля, «Милан» сыграет с «Интером» в матче 31-го тура итальянской Серии А. Начало поединка намечено на 19:30 мск. Прогноз на «Милан» — «Интер».

    «Милан»

    После успешного и победного февраля, который закончился победой по пенальти над «Лацио» в полуфинале кубка Италии (0:0, 5:4), «россонери» начали чередовать успешные матчи с поражениями.

    «Милан» на своем поле уступил «Арсеналу» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, после чего на выезде вырвал победу у «Дженоа» (1:0) в Серии А — Андре Силва забил на последних минутах.

    Все прогнозы на Серию А

    В ответном матче с «Арсеналом» миланцы уступили уже на своем поле — 1:3, после чего дома разобрались с «Кьево» (3:2). И снова Андре Силва забил победный гол в концовке матча.

    4,00Ничья и обе команды забьют В последнем матче «Милан» отправился в гости к «Ювентусу», чтобы проиграть там со счетом 1:3. Большую часть матча счет был равным, но туринцы забили два победных мяча в последние 15 минут.

    «Милан» с 50 очками на 6-м месте, на 7 очков отставая от «Лацио» и зоны еврокубков. Разница мячей 42-35.

    Лучший бомбардир команды — Патрик Кутроне с 7 голами, у Сусо 6 голов и 7 ассистов.

    В матче не сыграют травмированные полузащитники Джакомо Бонавентура и Риккардо Монтоливо, а также защитник Давиде Калабрия.

    «Интер»

    Ближайшие события

    Удачно начавшие сезон подопечные Лучано Спаллети зимой захандрили — «нерадзурри» выдали десятиматчевую серию без побед в чемпионате и Кубке Италии, проиграв в трех декабрьских матчах, включая кубковое дерби с «Миланом» (0:1).

    В феврале все изменилось — «Интер» обыграл дома «Болонью» (2:1), прервав серию из пяти ничьих, правда уже в следующем матче миланцы уступили «Дженоа» (0:2).

    Вернувшись домой, «Интер» победил «Беневенто» (0:0) и сыграл вничью 0:0 с одним из лидеров турнира — «Наполи».

    2,75Каждая команда Больше 1 углового В каждом тайме А в последних матчах подопечные Спаллетти на выезде разгромили «Сампдрию» со счетом 5:0 и дома крупно победили «Верону» — 3:0.

    В результате, «Интер» с 58 очками идет на 4-м месте, всего на очко опережая «Лацио» и на 2 очка отставая от занимающей лигочемпионскую третью позицию «Ромы». При этом у «нерадзурри» матч в запасе.

    Разница мячей 50-21 — защита надежнее только у «Юве» и «Наполи». Лучший бомбардир с 24 голами — Мауро Икарди. Еще 9 мячей и 8 передач у Ивана Перишича, 8 ассистов у Антонио Кандревы.

    В предстоящем матче не сыграет хавбек Марсело Брозович и нападающий Янн Карамо.

    2,50Икарди забьет В этом первом круге «Интер» одержал победу со счетом 3:2, вырвав победу благодаря пенальти на 90-й минуте. В 1/4 финала Кубка Италии уже «Милан» вырвал победу в экстра-тайме — 1:0.

    В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью 2:2. Причем в каждом из матчей гостям удавалось уйти от поражения благодаря голу в компенсированное время.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Интер», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,70.

    За успех «Милана» предлагают 2,80, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,00.

    2,10Гол с 76-й минуты и до конца матча Миланское дерби в рамках чемпионата, когда не стоит вопрос о вылете из турнира, обычно изобилуют голами, а команды ведут борьбу до последней минуты. «Интер» на данный момент выглядит предпочтительнее, но «Милан» будет выступать в роли хозяина и после поражения от «Юве» постарается не проиграть еще одни принципиальный матч. Встреча скорее всего закончится результативной ничьей.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,80 и «тотал голов больше 2,5» за 2,10, а также европейский гандикап «победа "Милана" +1 гол» за 1,44.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Время четвертьфиналов
  • 5,65
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Золото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
  • мгновенных
    выплат
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов