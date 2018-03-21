Прогноз на победителя Серии А сезона 2017/18

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В чемпионате Италии на данный момент осталось только 2-а претендента на победу. Это — туринский «Ювентус» и «Наполи». После 29-ти проведенных поединков, оппонентов разделяет только 2-а очка.

Австрийские букмекеры почти уверены в победе «черно-белых» в Серии А и предлагают только кэфф в 1,40. На «Наполи» — 2,85. Остальные команды даже не рассматриваются. На «Рому» и «Интер» дают 1001,00 и 1500,00 соответственно.

William Hill

Британские букмекеры тоже отдают предпочтение «Ювентусу». Оценивая их шансы завоевать 7-е Скудетто подряд коэффициентом 1,40. Неаполитанский клуб получил от аналитиков William Hill — 3,00.

Туринская команда имеет впечатляющую серию на внутренней арене. В 2018 году «зебры» еще не пропускали в свои ворота и не выиграли только один поединок в Серии А.

Другие команды, по мнению конторы, не составят конкуренцию.

Пари-Матч

Эта букмекерская контора дает еще меньше на победу «Ювентуса», а именно — 1,37. Шансы «Наполи» на победу в Серии А составляют — 3,00.

22-го апреля команды проведут очный поединок, который состоится в Турине. И скорее всего, от этого поединка будет зависеть многое.

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Олимп

Олимпийцы, как впрочем и остальные букмекерские конторы, больше верят в победу команды Аллегри, отрядив для них кэфф в 1,35. «Наполи» оценен ими в 2,85.

Другие клубы имеют заоблачные коэффициенты, поэтому мы не будим их даже рассматривать.

1,40«Ювентус» — чемпион Италии-2018

Марафон

На победу «Ювентуса» в Серии А марафонцы дают только 1,32. «Наполи», по привычке, получил от аналитиков этой конторы кэфф в 3,00.

Наш прогноз

Вот уже как 6-ть сезонов подряд туринский «Ювентус» становится победителем в Серии А. «Зебры» сейчас набрали неплохой ход. Даже не смотря на осечку в последнем туре чемпионата (не смогли забить СПАЛ — 0:0), команда не пропускает на внутренней арене почти 3-и месяца.

На данный момент «Ювентус» и «Наполи» отделяет только 2-а балла. Но неаполитанская команда не выдержала чемпионской гонки. Проиграла на своем поле «Роме» (2:4) и сыграли вничью с «Интером» (0:0) в гостях.

«Ювентус» просто на данный момент сильнее всех в Италии. И помешать выиграть Скудетто ему сейчас, по всей видимости, никто не сможет.

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