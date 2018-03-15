«Арсенал» — «Милан». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта

«Арсенал»

После четырех поражений подряд «Арсенал» совсем не внушал доверия, потому мы сделали ставку против него. Однако команда Арсена Венгера собралась на еврокубковый матч и показала класс. По крайней мере, для самой себя образца последних месяцев.

Подопечные Арсена Венгера сконцентрировались на старте поединка. За первый тайм «канониры» нанесли шесть ударов по воротам «дьяволов». На уровне была и точность – четыре попадания. Из небольшого числа шансов «Арсенал» выжал максимум – два гола за первую половину.

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Во втором тайме напрягаться в атаке не было смысла. Главное было – не пропустить. С этим команда Венгера справилась на отлично – «Милан» всего один раз попал по воротам Оспины. В последнем матче чемпионата Англии мы уже смотрели на «Арсенал» ка на приободренный коллектив. Три безответных мяча «Уотфорду» только подтвердили наши предматчевые предположения.

«Милан»

«Россонери» — одна из самых бьющих команд Лиги Европы. За девять матчей «дьяволы» 133 раза стреляли по воротам соперников. Они подтвердили свое реноме и в матче против «Арсенала» (16 ударов), заодно показав свою другую особенность – часто промахиваться. По этому показателю «Милан» идет третьим среди всех клубов Лиги Европы – 55 промахов.

В игре с «канонирами» подопечным Гаттузо особенно не везло. За все 90 минут им удалось лишь раз потревожить Оспину. Девять раз они стрельнули в молоко, еще шесть раз защита соперника приняла удар на себя.

После еврокубковой игры следовало ожидать истощения футболистов «Милана». Так и случилось. В матче 27-го тура Серии А «дьяволы» лишь на 94-й минуте смогли вырвать победу у «Дженоа» (1:0). Хотя по атакующим показателям «россонери» выглядели очень даже ничего: 14 ударов, 7 – в створ, 63% владения.

Прогноз

3,66«Х»

В ответной игре многое решит смелость Арсена Венгера. Если ее хватит, «Арсенал» не станет закрываться, а будет держать баланс между атакой и обороной. Оптимально было бы забрать мяч под свой контроль и вовремя использовать диагональную подстраховку при перестройке. Думаем, что у французского тренера получится, хотя бы отчасти. Ставим на ничью за 3,66.

Хотим обратить Ваше внимание еще на один факт. «Канониры» будут играть дома, и при условии тотального владения мячом, они должны проявить свою характерную черту в Лиге Европы – попадать в офсайд. За девять матчей «Арсенал» насобирал 20 таких попаданий. «Милан» всего лишь 13. Потому логичным будет поставить на «П1 по офсайдам».

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