«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 февраля

«Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 27 очков.

«Молотобойцы» серьезно отстали от лидеров, поэтому уже не претендуют на попадание в зону еврокубков. При этом они еще могут вылететь, ведь их преимущество над зоной вылета составляет всего три балла.

В семи последних матчах «Вест Хэм» проиграл только «Брайтону» (1:3), но и обыграть смог лишь «Вест Бромвич» (2:1) и «Хаддерсфилд Таун» (4:1), завершив еще четыре встречи вничью.

За этот период лондонцы не только забивали в каждом матче, но и пропускали в каждом из них.

Среди травмированных у «Вест Хэма» значатся Эндрю Кэрролл, Мануэль Лансини, Педро Обянг, Эдмилсон Фернандес и Марко Арнаутович. По другим причинам на поле не выйдут Патрис Эвра и Артур Масуаку.

«Уотфорд»

Футболисты «Уотфорда» расположились на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В 26 сыгранных турах «шмели» набрали 30 очков.

Подопечные Хави Грасии тоже не смогут подняться выше седьмого места. Что касается вылета, то он по-прежнему реален, поскольку преимущество в шесть очков нельзя назвать комфортным на данном этапе.

С конца ноября в игре «Уотфорда» наступил кризис. За этот период команда смогла выиграть только у «Лестера» (2:1) и «Челси» (4:1).

В то же время «шмели» потерпели сразу семь поражений, большинство из которых – в гостях.

«Уотфорд» тоже может пожаловаться на переполненный лазарет, в котором оказались больше десяти футболистов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вест Хэма» — 2,40, победа «Уотфорда» — 2,90, ничья – 3,40.

1,72Победа «Вест Хэма» с форой 0

Ситуация выглядит так, что «молотобойцы» постепенно избавляются от проблем с травмами, тогда как «шершни» продолжают играть лимитированным составом. Данный факт дает лондонцам преимущество.

Конечно, недавняя победа над «Челси» добавила «Уотфорду» уверенности. Однако это было на домашней арене. В гостях команда Хави Грасии действует не так уверенно, проигрывая большинство встреч.

Нам кажется, что обоснованной будет ставка на «победу "Вест Хэма" с форой 0» за 1,72. Также можно рискнуть, поставив на чистую победу хозяев.

2,00Тотал голов больше 2,5

Еще один вариант – «тотал голов больше 2,5» за 2,00. Как уже говорилось, «Вест Хэм» сейчас забивает много, но и в обороне небезгрешен, поэтому нас должен ждать результативный матч.

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