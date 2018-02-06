ЦСКА — «Эльче». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 6 февраля

ЦСКА

Московская команда уже успела провести четыре контрольных поединка. Все эти игры закончились ничейными результатами.

Первый товарищеский матч закончился без голов с норвежской «Волеренгой». В следующей игре ЦСКА сыграл с датским «Хорсенсорм» (2:2). Затем снова не смог забить польскому «Пясту» (0:0). Последний контрольный поединок с датским «Норшелландом» закончился со счетом 1:1. Забитый мяч на счету Ахмеда Мусы, который до конца сезона на правах аренды будет играть в составе «армейцев».

«Красно-синие» ушли на зимний перерыв на пятом месте. В 20-ти играх они смогли набрать 35-ть очков. От лидера «кони» отстают на 10-ть баллов.

Из последних четырех матчей чемпионата «армейцы» одержали победы в трех. Обыграли «СКА-Хабаровск» (4:2), «Рубин» (1:0) и «Тосно» (6:0). В заключительном поединке уступили «Спартаку» со счетом 0:3.

«Эльче»

Представитель третьего по силе дивизиона Испании на данный момент расположился на третьей строке в своей группе. После 24-ть поединков «зелено-полосатые» смогли заработать 40-к очков. От первого места отставание составляет 13-ть баллов.

«Эльче» в новом году успел провести 6-ть встреч. Одержали победы в четырех матчах и два проиграли.

Уступили «Сабаделлю» (0:1) и «Пероледе» (0:1) в играх чемпионата. Переиграли в контрольном матче бельгийский «Локерен» со счетом 4:3.

1,70победа ЦСКА с форой (-1)

Так же смогли одолеть в поединках чемпионата «Бадалону» (3:1), дубль «Сарагосы» (5:1) и «Пене» (2:0).

Прогноз

«Армейцы», с учетом всех матчей, не могут победить уже в 6-ти поединках. Проиграли в двух официальных матчах. В контрольных поединках играли только вничью. Так что ждем теперь победу.

«Красно-синие», скорее всего, одержат победу в предстоящем матче. Предлагаем сделать ставку на победу ЦСКА с форой (-1) за 1,70.

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