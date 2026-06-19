В рамках турнира UFC Vegas 119 21 июня пройдет поединок Кэрол Росы и Луаны Сантос в женском легчайшем весе. Начало — 02:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

Кэрол Роса

Турнирное положение: Кэрол Роса — многоопытная представительница топ-10 рейтинга легчайшего веса. Она является классическим гейткипером дивизиона, которая способна навязывать конкурентный бой практически любому топу.

Последние бои: В пяти предыдущих поединках у бразильянки 3 победы и 2 поражения. Роса проигрывала Айлин Перез и Ирен Алдане, но сумела реабилитироваться, одержав победу единогласным решением судей над Норой Корнолл в недавней битве.

Состояние бойца: Роса физически крепкий боец с неплохой базой в БЖЖ и тайском боксе. Она предпочитает работать в размеренном темпе, выигрывая эпизоды за счет контроля и активности. Однако ей часто не хватает остроты для досрочных побед, что делает ее поединки затяжными и спорными для судей.

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Луана Сантос

Турнирное положение: Луана Сантос молодая и амбициозная спортсменка, которая стремительно поднимается по карьерной лестнице. Она располагается на 11-й строчке дивизиона и считается одной из самых перспективных бразильянок в этом весе.

Последние бои: После неудачи в поединке с Кейси О'Нилл бразильянка набрала отличные кондиции и вышла на серию из двух побед кряду. В последней встрече Сантос одолела Мелиссу Кроден единогласным решением судей, показав высокий уровень тактической дисциплины.

Состояние бойца: Луана универсальный атлет: она комфортно чувствует себя в разных аспектах боя. В стойке присутствуют определенные проблемы. Но борьбе Сантос очень сильна.

А ее разнообразию болевых и удушающих приемов можно только позавидовать.

Статистика для ставок

6 последних боев с участием Кэрол Росы дошли до судейского решения

Луана Сантос выиграла 4 поединка из пяти последних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение Кэрол Росе, на победу которой можно поставить за 1.80. На успех Сантос предлагают сделать ставку за 2.06.

Прогноз: Роса будет делать ставку на опыт и контроль в клинчах, пытаясь засушить бой. Однако Сантос более вариативна в атаке и способна переигрывать Кэрол за счет скорости и более широкого арсенала приемов на настиле. Ожидается конкурентный бой, в котором молодая Сантос все же возьмет верх.

2.07 Победа Луаны Сантос Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на бой Роса — Сантос позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Победа Луаны Сантос за 2.07.