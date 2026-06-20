В рамках турнира UFC Vegas 119 21 июня состоится поединок в полутяжелом весе между Ионом Куцелабой и Навахо Стирлингом. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

Ион Куцелаба

Турнирное положение: Куцелаба опытный ветеран, давно выступающий в UFC. Несмотря на статус крепкого гейткипера, Ион остается одним из самых непредсказуемых бойцов дивизиона, способным создать проблемы любому сопернику.

Последние бои: В пяти последних поединках Куцелаба одержал победы над Оумаром Си, Ибо Асланом и Иваном Эрсланом, потерпев поражения от Модестаса Букаускаса и Филипа Линса. Стабильность не его конек. Но и списывать со счетов раньше времени точно не стоит.

Состояние бойца: Куцелаба делает ставку на взрывную мощь в первом раунде. Он очень опасен в агрессивных разменах и в партере, однако его выносливость часто подводит во второй половине боя, что делает «Халка» уязвимым для тактически обученных противников. При этом Ион периодически успешно выступает против проспектов. И такие соперники, как Стирлинг, его не пугают.

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Навахо Стирлинг

Турнирное положение: Навахо — яркий проспект из Новой Зеландии, который стремительно прокладывает себе путь в рейтинги. Стирлинг рассматривается экспертами как «новая кровь» полутяжелого веса с чемпионскими амбициями.

Последние бои: В пяти последних поединках Стирлинг одержал победы над Бруно Лопесом, Родольфо Беллато, Иваном Эрсланом, Туко Токкосом и Филлипом Лату. В двух из них австралиец победил нокаутом, остальные виктории добыты по очкам.

Состояние бойца: Навахо — дисциплинированный кикбоксер с отличным чувством дистанции. Он обладает высоким бойцовским интеллектом, грамотно распределяет силы на все три раунда и методично работает в стойке, постепенно разбирая оппонента, не ввязываясь в безрассудные размены.

Эталонным был поединок с Беллато, где Стирлинг показал мастер-класс во всех аспектах.

Статистика для ставок

У Куцелабы 3 поражения и 3 победы на дистанции в 6 боев

Стирлинг идет на серии из девяти побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Навахо Стирлинга с коэффициентом 1.30, успех Куцелабы оценивается в 3.66.

Прогноз: Куцелаба с первых секунд начнет прессинговать, пытаясь оформить быстрый финиш. Стирлинг достаточно хладнокровен, чтобы выдержать этот напор. По мере того, как Ион будет терять скорость и энергию, новозеландец полностью возьмет контроль над центром октагона, переиграв ветерана за счет техники и точности. Ожидается победа Стирлинга по очкам. Так было в последних трех из пяти боев австралийца.

2.30 Победа Стирлинга по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на бой Куцелаба — Стирлинг принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа Стирлинга по очкам за 2.30.