В рамках турнира ACA 204 19 июня пройдет поединок в тяжелом весе между Мухуматом Вахаевым и Антоном Вязигиным. Начало — 19:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.33.
Мухумат Вахаев
Турнирное положение: Вахаев опытный и эпатажный боец, который на данный момент находится в поиске своей лучшей формы. В прошлом был чемпионом, но сейчас замыкает топ-10 тяжей.
Последние бои: Мухумат переживает непростой период, потерпев два поражения кряду в последних выступлениях от Карлоса Фелипе и Кирилла Корнилова. До этого он уверенно победил Клидсона Абреу.
Состояние бойца: Вахаев обладает хорошей базой борьбы и тяжелым ударом. Он любит прессинговать с первых секунд, часто пытаясь закончить бой досрочно еще в первом раунде. Однако функциональная выносливость подводит Мухумата Вахаева в затяжных поединках.
Антон Вязигин
Турнирное положение: Вязигин один из самых габаритных бойцов дивизиона, известный как «Череповецкий гигант». Антон стабильно выступает против топ-оппозиции ACA, балансируя на грани топ-5.
Последние бои: Антон показывает смешанные результаты. В последнем бою Вязигин одержал победу над Карлосом Фелипе, закрыв поражение от Зумсо Зураева. Ранее он также уступал Евгению Гончарову по очкам.
Состояние бойца: Вязигин дисциплинированный боец, который умеет грамотно использовать свои габариты и преимущество в размахе рук. Он предпочитает методичную работу в стойке и способен выдерживать высокий темп на протяжении всей дистанции боя.
Однако нокаутирующей мощи в последних встречах сильно не хватало.
Статистика для ставок
- 3 из четырех последних поражений Мухумата Вахаева были зафиксированы судейским решением
- Антон Вязигин выиграл 4 из своих шести последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Антона Вязигина, оценивая его победу коэффициентом 1.60. На успех Мухумата Вахаева можно поставить за 2.33.
Прогноз: Для Вахаева этот поединок — последний шанс вернуться в титульную гонку, поэтому стоит ожидать от него максимальной концентрации. Вязигин будет стараться держать дальнюю дистанцию и работать вторым номером, но эмоциональный настрой Мухумата и его желание реабилитироваться могут стать решающим фактором. Ожидается вязкий бой, в котором Вахаев сможет переломить ход событий в свою пользу за счет вязкой борьбы у сетки или на настиле.
Ставка: Победа Мухумата Вахаева за 2.33.