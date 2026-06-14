В рамках исторического турнира UFC Freedom 250 15 июня состоится поединок в среднем весе между Бо Никалом и Кайлом Дакасом. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Бо Никал

Турнирное положение: Бо Никал — 30-летний американский проспект, которого в UFC плавно ведут вверх по карьерной лестнице. Находится в шаге от попадания в топ-15.

Последние бои: В ноябре 2025 года Бо одержал победу техническим нокаутом над Родольфо Виейрой. Ранее он потерпел первое поражение в карьере от Рейнье Де Риддера, но до этого успешно прошел Пола Крейга, Коди Брандэйджа, Вэла Вудберна и Джейми Пикетта. На дистанции в последних 5 боев Никал одержал 4 победы и потерпел одно поражение.

Состояние бойца: Никал обладает элитной борцовской базой (чемпион мира в полутяжелом весе среди юниоров), а после досадного поражения Де Риддеру он существенно подтянул ударную технику, что доказал эффектным хай-киком в прошлом бою. Бо дисциплинирован, физически очень силен и мотивирован реабилитироваться за единственную осечку в карьере.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Кайл Дакас

Турнирное положение: Дакас типичный середняк дивизиона до 84 кг. Во втором пришествии в лигу Кайл перезапустил карьеру, набрав приличный ход.

Последние бои: Дакас в ноябре 2025 года он задушил Джеральда Мершарта, а в августе 2025 года нокаутировал Мишеля Перейру. Также в его активе победы над Кинаном Патершуком и Шоном Коннором Фаллоном. В последних пяти боях Кайл одержал 5 побед.

Состояние бойца: Кайл невероятно опасен в первом раунде, где он чаще всего и заканчивает поединки. Тут сразу вспоминается быстрый нокаут против Перейры. Его стиль подразумевает давление и работу в стойке.

Однако против элитных борцов калибра Никала Дакасу зачастую не хватает физической мощи, чтобы навязать свои правила игры.

Статистика для ставок

Никал в последних пяти боях 4 раза выходил победителем

Дакас идет на серии из пяти побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Бо Никала с коэффициентом 1.28. Успех Кайла Дакаса оценивается в 3.70.

Прогноз: Несмотря на то, что оба бойца склонны к досрочным завершениям, Дакас обладает достаточным опытом, чтобы защититься от быстрых попыток сабмишенов и грамотно обороняться в партере. Никал, осознавая уровень оппозиции, скорее всего, выберет план, основанный на контроле и доминировании, чтобы методично забирать раунды, не рискуя попасться на контратаку. Бо продемонстрирует свое превосходство в технике и без проблем заборет соперника.

2.20 Победа Никала по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на бой Никал — Дакас принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа Никала по очкам за 2.20.