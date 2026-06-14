В рамках турнира UFC Freedom 250 15 июня состоится поединок в полулегком весе между Диего Лопесом и Стивом Гарсией. Начало — 04:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.58.

Диего Лопес

Турнирное положение: Топовый представитель полулегкого веса, занимающий вторую строчку рейтинга UFC. Дважды бывший претендент на титул.

Последние бои: Диего подошел к этой встрече после поражения, уступив единогласным решением судей Александру Волкановски в битве за титул. Ранее он одержал победу над Джином Силвой, до этого также проиграл Волкановски, но ранее выдал серию из пяти побед над Брайаном Ортегой, Дэном Иге и рядом бойцов вне топ-15. На дистанции последних восьми боев Лопес имеет 6 побед и 2 поражения.

Состояние бойца: Лопес универсальный и опасный боец, одинаково угрожающий как в партере, так и в стойке. Он обладает отличным джиу-джитсу и умеет находить нестандартные решения в сложных ситуациях. И даже после поражения от Волкановски его уровень остается одним из самых высоких в дивизионе.

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Стив Гарсия

Турнирное положение: Стив идет девятым в рейтинге полулегкого веса. Звезд с неба не хватает, но недооценивать этого парня точно не стоит.

Последние бои: Гарсия идет на впечатляющей серии из семи побед. В ноябре 2025 года он нокаутировал Дэвида Онаму, до этого победил решением Кэлвина Каттара, а также финишировал Кайла Нельсона, Сеунг Ву Чоя и Мелькуизаэля Косту. В последних семи боях он одержал 7 побед.

Состояние бойца: Стив яркий ударник с мощным нокаутирующим ударом и хорошей защитой от борьбы. Гарсия умеет быстро сокращать дистанцию и эффективно использовать свое преимущество в антропометрии, но в предстоящем бою ему предстоит встреча с гораздо более опытным и техничным соперником.

Текущая форма американца не вызывает сомнения. Но боев на топ-уровне у него маловато.

Статистика для ставок

Лопес выиграл 6 из своих последних восьми боев

Гарсия выиграл 6 из семи последних боев досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой паре букмекеры считают фаворитом Диего Лопеса с коэффициентом 1.58, в то время как победа Стива Гарсии оценивается за 2.26.

Прогноз: Диего Лопес обладает несравнимо большим опытом в поединках с топами рейтинга. Класс Диего в партере и его способность адаптироваться под стиль соперника должны стать ключевыми факторами. Стив агрессивен, точно бьет, всегда идет вперед. Но бить условного Онаму и Каттара, а потом выходить драться с Лопесом — слишком большой скачок в уровне оппозиции, к которому Гарсия еще не готов.

1.58 Победа Лопеса Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.58 на бой Лопес — Гарсия позволит вывести на карту выигрыш 580₽, общая выплата — 1580₽

Ставка: Победа Лопеса за 1.58.