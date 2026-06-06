В рамках турнира UFC Vegas 118 состоится поединок в полутяжелом весе между Иво Бараневски и Джуниором Тафой. Начало — 03:30 (мск).

Иво Бараневски

Турнирное положение: Польский боец стремительно ворвался в UFC и привлек внимание своей бескомпромиссной манерой ведения боя. Бараневски один из самых многообещающих проспектов в полутяжелом дивизионе.

Последние бои: В предыдущем поединке Иво одержал победу нокаутом над Остином Лейном уже на 28-й секунде первого раунда. До этого он аналогичным образом разобрался с Ибо Асланом, завершив встречу за 1 минуту и 29 секунд. В его активе 8 побед без единого поражения в карьере, и все досрочно.

Состояние бойца: Бараневски — мастер быстрых финишей, обладающий феноменальной мощью. Все свои профессиональные победы он одержал в первом раунде, предпочитая не затягивать выяснение отношений с оппонентами. Правда, в обороне есть определенные проблемы. Тот же Аслан едва не отправил Бараневски в нокаут до того момента, как сам рухнул на настил.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Джуниор Тафа

Турнирное положение: Новозеландский тяжеловес выступает в организации с 2023 года. В королевском дивизионе у Тафы было все плохо, и он решил спуститься в категорию до 93 кг.

Последние бои: В своем предыдущем бою Тафа победил Кевина Кристиана, забив его локтями в партере в первом раунде. Ранее он уступил Билли Элекане и Туко Токкосу, проиграв обоим болевыми приемами в партере.

Состояние бойца: Тафа базовый ударник, имеющий в своем активе как эффектные удары ногами, так и неплохой арсенал в боксе.

Однако навыков в партере, по-настоящему тяжелого удара и мощи ему сильно не хватает.

Статистика для ставок

Все 8 побед Бараневски были добыты в первом раунде

Тафа проиграл два из пяти своих последних боев досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Иво Бараневски, коэффициент на его победу составляет 1.25, успех Джуниора Тафы оценивается в 4.15.

Прогноз: Бараневски абсолютно заслуженно подходит к этому бою в статусе фаворита. Учитывая, что Тафа нередко испытывает трудности в начале встречи, когда его накрывают мощным натиском, высока вероятность, что поляк продолжит свою серию быстрых побед. Иво навяжет высокий темп с первых секунд, к которому соперник окажется не готов.

1.90 Победа Бараневски в 1-м раунде Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на бой Бараневски — Тафа принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа Бараневски в 1-м раунде за 1.90.