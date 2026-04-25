В рамках турнира UFC Vegas 116 26 апреля состоится поединок Юссефа Залала и Алджамейна Стерлинга в полулегком весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Залал — Стерлинг с коэффициентом для ставки за 1.62.

Алджамейн Стерлинг

Турнирное положение: Алджамейн Стерлинг бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

Последние бои: За последние 5 поединков в UFC у Алджамейна 3 победы и 2 поражения. Стерлинг уступил Шону О'Мэлли нокаутом во втором раунде и потерял пояс в легчайшем весе. Проиграл и Мовсару Евлоеву единогласным решением. Между этими поражениями одолел Кэлвина Каттара по очкам, а в последнем бою победил Брайана Ортегу.

Состояние бойца: Стерлингу 36 лет, и это ощущается. Скорость работы в стойке заметно упала по сравнению с чемпионским периодом. В последних боях он выбирал предельно аккуратный стиль. В борьбе Алджамейн по-прежнему крепок, но попыток завершить поединок в партере становится все меньше. Оппозиция в последних боях ( Ортега и Каттар) была удобной для такого стиля. Но Залал демонстрирует другой уровень активности.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Юссеф Залал

Турнирное положение: Юссеф Залал занимает седьмую строчку в рейтинге полулегкого веса. Еще пару лет назад он был на грани вылета из промоушена, однако сумел перезапустить карьеру.

Последние бои: Марокканец выиграл последние 5 поединков подряд. Победил Билли Куарантилло, Ярно Эрренса и Джека Шора — все трое сдались после удушающих. Затем прошел Каттара единогласным решением. В последнем бою Залал задушил Джоша Эммета уже в первом раунде за полторы минуты.

Состояние бойца: Четыре из пяти побед на данном отрезке Залал одержал сабмишеном. Каттар единственный соперник из этой пятерки, кто выдержал все 3 раунда.

Против бойца с борцовской базой уровня Стерлинга выиграть в партере быстро не получится, а вот выносливость на длинной дистанции остается под вопросом.

Статистика для ставок

Залал выиграл последние 5 поединков, 4 из которых сабмишеном

За последние 6 боев у Стерлинга в UFC лишь одна досрочная победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Залалу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.62, тогда как на успех Стерлинга — за 2.02.

Прогноз: Залал заметно свежее, быстрее и активнее. Он должен с первых раундов навязать высокий темп и использовать преимущество в росте и размахе. Стерлинг будет стараться завязать бой в борьбе, но марокканец на сегодня выглядит более универсальным и разносторонним атлетом.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.62 на бой Залал — Стерлинг принесёт чистый выигрыш 620₽, общая выплата — 1620₽

