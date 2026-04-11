В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Матеуша Гамрота и Эстебана Рибовича в легком весе. Начало — 03:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Гамрот — Рибович с коэффициентом для ставки за 2.16.

Матеуш Гамрот

Турнирное положение: Матеуш Гамрот занимает восьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона и уже несколько лет держится в его верхней части.

Последние бои: За последние четыре поединка у поляка две победы и два поражения. В марте 2024-го взял верх решением над Рафаэлем Дос Аньосом, в мае 2025-го повторил результат против Людовита Клайна. При этом Гамрот уступил раздельным решением Дэну Хукеру, а в октябре 2025-го был остановлен во втором раунде Чарльзом Оливейрой, проиграв сабмишеном.

Состояние бойца: Матеуш универсальный и хорошо обученный боец, который умеет прессинговать и доминировать в партере. В стойке поляк смотрится значительно скромнее. А поражение от Оливейры показало, что и в партере против элитных грэпплеров он уязвим.

Эстебан Рибович

Турнирное положение: Эстебан Рибович пока за пределами рейтинга легкого веса, однако активно стучится в двери топ-15.

Последние бои: В одном из последних боев Рибович за 37 секунд нокаутировал Терренса Маккинни, после чего взял верх решением над Дэниэлом Зеллхубером. В марте 2025-го аргентинец уже уступил по очкам Насрату Хакпарасту, но в августе реабилитировался, одолев аналогичным образом Элвеса Бреннера.

Состояние бойца: Рибович очень неудобный оппонент, который буквально засыпает соперников ударами на протяжении всего боя. Однако защита от тейкдаунов у аргентинца вызывает серьезные вопросы.

А с борцами уровня Гамрота он еще не встречался.

Статистика для ставок

Гамрот одержал 12 побед решениями за карьеру и лишь однажды выигрывал нокаутом в UFC

У Рибовича 3 победы и одно поражение на отрезке в 4 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Матеушу Гамроту. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.43, тогда как на успех Рибовича предлагают сделать ставку за 2.89.

Прогноз: Рибович опасен в стойке и может потрясти в размене кого угодно. Но Гамрот не из тех, кто идет на риск без необходимости. Поляк будет угрожать тейкдаунами, переводить бой на землю и набирать очки за счет контроля. Аргентинцу придется драться в той плоскости, где он явно уступает.

