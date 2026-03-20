В рамках турнира UFC Fight Night 270 21 марта в Лондоне состоится поединок Иво Бараневски и Остина Лэйна в полутяжелом весе. Начало — 22:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Бараневски — Лэйн с коэффициентом для ставки за 1.89.
Иво Бараневски
Турнирное положение: Иво Бараневски недавно дебютировал в UFC. 27-летний поляк подписал контракт после победы на Contender Series.
Последние бои: Бараневски выиграл все 7 боев в карьере, причем ни один из них не дошел до решения. В декабре 2025-го в дебюте в UFC он нокаутировал Ибо Аслана в первом раунде. До этого на Contender Series уложил на настил Мохаммеда Али за 20 секунд. В польских промоушенах Babilon MMA оформил победы над Камилем Стахурой, Сильвестером Борысом и Семеем Дос Сантосом.
Состояние бойца: Иво делает ставку на первый раунд. Из семи побед 6 одержаны в стартовой пятиминутке, причем 5 из них нокаутами. Бараневски взрывной, агрессивный и сразу идет вперед. Вопрос в том, что будет, если соперник переживет стартовый натиск — таких боев у него пока не было.
Остин Лэйн
Турнирное положение: Остин Лэйн — бывший игрок в американский футбол, который провел в ММА уже 20 боев. В UFC сейчас находится на грани вылета.
Последние бои: Лэйн проиграл три из четырех последних боев. В июле 2025-го уступил сабмишеном Витору Петрино в первом раунде, в марте проиграл нокаутом Марио Пинто. Единственная победа за последние два года была решением над Робелисом Деспанье. Еще ранее Лэйн проигрывал Джонате Динизу и Джастину Тафе.
Состояние бойца: Лэйн крупный (рост 201 см) и физически мощный боец, но медленный и уязвимый на всех этажах. Из семи поражений в карьере 5 в первом раунде.
Он теряется под прессингом и пропускает удары, когда соперник сразу идет вперед.
Статистика для ставок
- Бараневски выиграл все 7 боев досрочно, 6 из них в первом раунде
- Лэйн проиграл 3 из четырех последних боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Иво Бараневски. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.15, тогда как на успех Остина Лэйна предлагают сделать ставку за 4.55.
Прогноз: Лэйн традиционно медленно начинает бои и часто пропускает удары в первом раунде. Бараневски, наоборот, взрывается с первых секунд и заканчивает бои до того, как соперник успевает включиться. Если поляк попадет в стартовые минуты, Лэйн может не восстановиться — истории с Тафой и Пинто это подтверждают.
Ставка: Тотал меньше 1.5 за 1.89.