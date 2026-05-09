В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Александра Волкова и Вальдо Кортеса-Акосты в тяжелом весе. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Волков — Кортес-Акоста с коэффициентом для ставки за 1.60.

Александр Волков

Турнирное положение: Александр Волков второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC. Экс-чемпион Bellator и M-1 в тяжелом весе. Обладатель черного пояса по карате и бразильскому джиу-джитсу.

Последние бои: За последние 5 поединков в активе «Драго» 4 победы и одно поражение. В октябре 2025 года Волков выиграл раздельным решением у Жаилтона Алмейды. До этого уступил аналогичным образом Сирилу Гану. Еще раньше выиграл единогласным решением у Сергея Павловича.

Состояние бойца: На текущем отрезке Волков заметно прибавил в физических кондициях и стал чаще работать первым номером с акцентом на удары по этажам. Антропометрическое преимущество ощутимое: рост 201 см и размах рук 203 см позволяют ему держать соперника на дальней дистанции. Главное, чего стоит избегать — ближних разменов, где Кортес-Акоста наиболее опасен.

Вальдо Кортес-Акоста

Турнирное положение: Вальдо Кортес-Акоста четвертый номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC. Доминиканец набрал хороший ход и сейчас в 1-2 шагах от титульника.

Последние бои: За последние 5 поединков у Кортес-Акосты 4 победы и одно поражение. В январе 2026 года он нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде. Чуть ранее снес Шамиля Газиева за минуту и 22 секунды. Единственное поражение на этом отрезке — единогласное решение в пользу Сергея Павловича в августе 2025 года.

Состояние бойца: Кортес-Акоста один из наиболее непредсказуемых нокаутеров в тяжелом дивизионе. Его коронный прием — контрпанчи и боковые у сетки на отходе. Именно в этом положении он сносил своих соперников.

Тем не менее, технические и тактические наработки доминиканца явно не дотягивают до уровня Волкова.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Александра Волкова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как на успех Кортеса-Акосты предлагают сделать ставку за 2.40.

Прогноз: Волков методично разберет доминиканца на дальней дистанции. Серия джебов, удары по голеням и корпусу не позволят Кортесу-Акосте работать первым номером. А без позиции у сетки его нокаутирующий потенциал заметно снижается. «Драго» заберет победу за счет преимущества в антропометрии, опыте и тактической дисциплине.

