В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Джима Миллера и Джареда Гордона в легком весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Миллер — Гордон с коэффициентом для ставки за 2.10.

Джим Миллер

Турнирное положение: Джим Миллер — 42-летний легендарный ветеран легкого дивизиона. Это уже его 47-й бой в UFC.

Последние бои: За последние 5 поединков в активе Миллера 3 победы и 2 поражения. В апреле 2025 года он уступил единогласным решением Чейзу Хуперу. До этого задушил Дэймона Джексона за 2 минуты и 44 секунды. Предыдущие поражения были решениями от Бобби Грина и Александра Эрнандеса.

Состояние бойца: 28 из 38 побед Миллера одержаны досрочно. Да, о попадании в рейтинг речи не идет. Однако опыт у Джима невероятный. Из проблем стоит отметить разве что потерю скорости и мощи, что объясняется возрастом.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Джаред Гордон

Турнирное положение: Джаред «Флэш» Гордон в свои 36 тоже ветеран легкого веса. Часто выступает в роли трамплина для молодых, но в этот раз ему дали соперника его уровня.

Последние бои: За последние 5 поединков у Гордона 2 победы и 3 поражения. В мае 2025 года Джаред нокаутировал Тиаго Мойзеса за 3 минуты. До этого потерпел поражение от Рафы Гарсии нокаутом и проиграл по очкам Насрату Хакпарасту. Также ранее была победа нокаутом над Марком Мадсеном за 4 минуты и 42 секунды.

Состояние бойца: Гордон агрессивный кикбоксер с высокой частотой нанесения ударов: у него 5.36 значимых удара в минуту против 2.86 у Миллера, преимущество в активности довольно очевидное. Точность у «Флэша» тоже выше — 59% против 41% у Джима.

Иногда Джаред может и побороться у сетки.

Статистика для ставок

За последние 5 поединков у Гордона 2 победы и 3 поражения

Миллер выиграл трижды за последние 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Джареда Гордона. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, тогда как на успех Миллера предлагают сделать ставку за 3.33.

Прогноз: Гордон потратит много сил в первом раунде, пытаясь досрочно завершить поединок, но Миллер умеет переживать подобные штурмы. Однако уже во втором раунде «Флэш» сменит тактику: сохранит темп и начнет методично разбивать Миллера в стойке.

2.10 Победа Джареда Гордона по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на бой Миллер — Гордон принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Джареда Гордона по очкам за 2.10.