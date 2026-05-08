В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Байсангура Сусуркаева и Джордена Сантоса в среднем весе. Начало — 02:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Сусуркаев — Сантос с коэффициентом для ставки за 1.87.

Байсангур Сусуркаев

Турнирное положение: Байсангур Сусуркаев — 25-летний непобежденный проспект среднего дивизиона UFC. Мастер спорта по панкратиону, победитель чемпионатов по боевому самбо, тайскому боксу и рукопашному бою. Тренируется вместе с Хамзатом Чимаевым.

Последние бои: За последние 5 поединков в активе «Хантера» 5 досрочных побед. В ноябре 2025 года Сусуркаев нокаутировал Эрика Макконико в третьем раунде. До этого задушил Эрика Нолана во втором, нокаутировал Муртазу Талха уже на старте первого раунда.

Состояние бойца: Из 11 побед в карьере Сусуркаев 9 одержал нокаутом и одну сабмишеном. Стилистически похож на пикового Тони Фергюсона: мгновенная смена стоек и многосерийные атаки по нескольким этажам сразу. При этом россиянин еще и обладает достойной борьбой.

Джорден Сантос

Турнирное положение: Джорден Сантос очередной выходец из Претендентской серии Даны Уайта. В UFC у бразильца всего 2 боя: одна победа и одно поражение.

Последние бои: За последние 5 поединков у Сантоса 4 победы и одно поражение. В марте 2025 года он уступил единогласным решением Оззи Диасу, который переломил бой во втором раунде. В октябре 2025-го выиграл по очкам у Дэнни Барлоу.

Состояние бойца: Сантос тяжело бьет, работает нестандартно и довольно открыто. Однако однообразный прессинг и слабая защита с амплитудными уклонами — это серьезный минус против такого разнопланового соперника, как Сусуркаев.

Бразилец еще ни разу не был нокаутирован, однако и настоящей проверки у него не было.

Статистика для ставок

Сусуркаев выиграл 10 из 11 поединков досрочно

Все 4 победы Сантоса в последних пяти боях были единогласным решением судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры уверены в победе Байсангура. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.18, тогда как на победу Сантоса предлагают сделать ставку за 4.85.

Прогноз: Однообразный прессинг Сантоса и его привычка забывать делать паузы между атаками — именно то, что нужно россиянину. Сусуркаеву достаточно дождаться, пока темп бразильца просядет. Далее Сантос станет легкой мишенью на всех этажах.

Ставка: Досрочная победа Байсангура Сусуркаева за 1.87.