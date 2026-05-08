В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Романа Копылова и Марко Тулио в среднем весе. Начало — 02:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Копылов — Тулио с коэффициентом для ставки за 2.45.

Роман Копылов

Турнирное положение: Роман Копылов еще недавно был в топ-15, но покинул его после череды неудач. Россиянин в прошлом чемпион мира по боевому самбо. За карьеру взял пояса WCSA и Fight Nights.

Последние бои: За последние 5 поединков в активе Копылова 3 победы и 2 поражения. В ноябре 2025 года Роман проиграл единогласным решением Грегори Родригесу. До этого было поражение по очкам от Пауло Косты. Предыдущую победу Роман одержал нокаутом над Крисом Кертисом в январе 2025 года.

Состояние бойца: Технически Копылов обладает всем необходимым для конкурентного уровня в среднем весе: молниеносные удары ногами и уверенная комбинационная работа. Главная проблема не техника, а ментальный настрой. Зажатость, отсутствие инициативы и неэффективные действия вторым номером попросту лишали его шансов в последних боях.

Марко Тулио

Турнирное положение: Марко Тулио провел в UFC всего 3 боя. Тренируется в Chute Boxe вместе с Чарльзом Оливейрой. Помимо ММА выступает на турнирах по БЖЖ.

Последние бои: В ноябре 2025 года бразилец проиграл нокаутом Кристиану Лерою Данкану во втором раунде. До этого Тулио нокаутировал Тришона Гора и остановил в первом раунде Игоря Потерю.

Состояние бойца: 10 нокаутов при 14 победах в ММА говорят сами за себя. В стойке Тулио выдает нескончаемый поток атак: апперкоты, кики, летящие колени и бэкфисты.

Главная слабость — дыры в обороне. В бою с Гором бразилец бросался вперед, натыкался на контратаки и побывал в нокдауне.

Статистика для ставок

Копылов дважды проиграл на отрезке в 5 боев

У Тулио 10 нокаутов при 14 победах в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Марко Тулио. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, тогда как на успех Копылова предлагают сделать ставку за 2.45.

Прогноз: После двух тяжелых соперников в лице Косты и Родригеса Копылов получил бойца примерно своего уровня. Тулио заряжен на финиш и бросается вперед, не думая об обороне, а именно на контратаках Роман всегда был наиболее эффективен. В этом бою Копылов реабилитируется и заберет победу.

Ставка: Победа Романа Копылова за 2.45.