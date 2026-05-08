В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Гранта Доусона и Матеуша Ребецки в легком весе. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Доусон — Ребецки с коэффициентом для ставки за 2.28.

Грант Доусон

Турнирное положение: Грант Доусон еще вчера находился в топ-15, но сегодня окончательно закрепил за собой статус середняка.

Последние бои: За последние 5 поединков у Доусона 4 победы и одно поражение.  В декабре 2025 года проиграл нокаутом Мануэлю Торресу в первом раунде.  До этого выдал серию из трех побед подряд над Диего Феррейрой, Рафой Гарсией и Джо Солеки.

Состояние бойца: Доусон превосходит Ребецки антропометрически: выше на 9 сантиметров, размах рук 183 см против 168 см.  Это позволит ему держать поляка на дальней дистанции.  Рубиться с Матеушем в стойке Грант точно не станет.  И, как всегда, пойдет в борьбу.

Матеуш Ребецки

Турнирное положение: Матеуш Ребецки хоть и не входит в топ-15, зато на хорошем счету в UFC.  Бои поляка получаются на загляденье.

Последние бои: За последние 4 поединка у Ребецки 2 победы и 2 поражения.  В октябре 2025 года он уступил единогласным решением Людовиту Кляйну.  До этого было поражение по очкам от Криса Данкана.  Последняя победа датируется над Мыктыбеком Оролбаем в октябре 2024 года раздельным решением.

Состояние бойца: У Ребецки 18 из 20 побед одержаны досрочно, но серия из двух поражений решением — тревожный сигнал.  При этом как-то меняться Матеуш не настроен.

Действует прямолинейно, порой, даже абсурдно, напоминая Майкла Чендлера.

Статистика для ставок

  • Доусон провел 27 боев, одержав 18 побед досрочно
  • Три последних боя Ребецки прошли всю дистанцию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Гранта Доусона.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66, тогда как на успех Ребецки предлагают сделать ставку за 2.28.

Прогноз: Доусон использует преимущество в длинных рычагах для контроля дистанции, пройдет в ноги и займет доминирующую позицию в партере.  Ребецки попытается встретить его мощным ударом или сам инициирует борьбу.  Но тут есть важный момент: если Оролбай не сумел удержать Матеуша на канвасе, то у Доусона точно не выйдет.  А в стойке преимущество поляка очевидно.  Да и как ставить на Доусона после поражений нокаутом от ветерана Бобби Грина и середняка Торреса?

