В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Гранта Доусона и Матеуша Ребецки в легком весе. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Доусон — Ребецки с коэффициентом для ставки за 2.28.
Грант Доусон
Турнирное положение: Грант Доусон еще вчера находился в топ-15, но сегодня окончательно закрепил за собой статус середняка.
Последние бои: За последние 5 поединков у Доусона 4 победы и одно поражение. В декабре 2025 года проиграл нокаутом Мануэлю Торресу в первом раунде. До этого выдал серию из трех побед подряд над Диего Феррейрой, Рафой Гарсией и Джо Солеки.
Состояние бойца: Доусон превосходит Ребецки антропометрически: выше на 9 сантиметров, размах рук 183 см против 168 см. Это позволит ему держать поляка на дальней дистанции. Рубиться с Матеушем в стойке Грант точно не станет. И, как всегда, пойдет в борьбу.
Матеуш Ребецки
Турнирное положение: Матеуш Ребецки хоть и не входит в топ-15, зато на хорошем счету в UFC. Бои поляка получаются на загляденье.
Последние бои: За последние 4 поединка у Ребецки 2 победы и 2 поражения. В октябре 2025 года он уступил единогласным решением Людовиту Кляйну. До этого было поражение по очкам от Криса Данкана. Последняя победа датируется над Мыктыбеком Оролбаем в октябре 2024 года раздельным решением.
Состояние бойца: У Ребецки 18 из 20 побед одержаны досрочно, но серия из двух поражений решением — тревожный сигнал. При этом как-то меняться Матеуш не настроен.
Действует прямолинейно, порой, даже абсурдно, напоминая Майкла Чендлера.
Статистика для ставок
- Доусон провел 27 боев, одержав 18 побед досрочно
- Три последних боя Ребецки прошли всю дистанцию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Гранта Доусона. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66, тогда как на успех Ребецки предлагают сделать ставку за 2.28.
Прогноз: Доусон использует преимущество в длинных рычагах для контроля дистанции, пройдет в ноги и займет доминирующую позицию в партере. Ребецки попытается встретить его мощным ударом или сам инициирует борьбу. Но тут есть важный момент: если Оролбай не сумел удержать Матеуша на канвасе, то у Доусона точно не выйдет. А в стойке преимущество поляка очевидно. Да и как ставить на Доусона после поражений нокаутом от ветерана Бобби Грина и середняка Торреса?
Ставка: Победа Матеуша Ребецки за 2.28.