Доусон останется ни с чем в противостоянии с Ребецки?

В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Гранта Доусона и Матеуша Ребецки в легком весе. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Доусон — Ребецки с коэффициентом для ставки за 2.28.

Грант Доусон

Турнирное положение: Грант Доусон еще вчера находился в топ-15, но сегодня окончательно закрепил за собой статус середняка.

Последние бои: За последние 5 поединков у Доусона 4 победы и одно поражение. В декабре 2025 года проиграл нокаутом Мануэлю Торресу в первом раунде. До этого выдал серию из трех побед подряд над Диего Феррейрой, Рафой Гарсией и Джо Солеки.

Состояние бойца: Доусон превосходит Ребецки антропометрически: выше на 9 сантиметров, размах рук 183 см против 168 см. Это позволит ему держать поляка на дальней дистанции. Рубиться с Матеушем в стойке Грант точно не станет. И, как всегда, пойдет в борьбу.

Матеуш Ребецки

Турнирное положение: Матеуш Ребецки хоть и не входит в топ-15, зато на хорошем счету в UFC. Бои поляка получаются на загляденье.

Последние бои: За последние 4 поединка у Ребецки 2 победы и 2 поражения. В октябре 2025 года он уступил единогласным решением Людовиту Кляйну. До этого было поражение по очкам от Криса Данкана. Последняя победа датируется над Мыктыбеком Оролбаем в октябре 2024 года раздельным решением.

Состояние бойца: У Ребецки 18 из 20 побед одержаны досрочно, но серия из двух поражений решением — тревожный сигнал. При этом как-то меняться Матеуш не настроен.

Действует прямолинейно, порой, даже абсурдно, напоминая Майкла Чендлера.

Статистика для ставок

Доусон провел 27 боев, одержав 18 побед досрочно

Три последних боя Ребецки прошли всю дистанцию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Гранта Доусона. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66, тогда как на успех Ребецки предлагают сделать ставку за 2.28.

Прогноз: Доусон использует преимущество в длинных рычагах для контроля дистанции, пройдет в ноги и займет доминирующую позицию в партере. Ребецки попытается встретить его мощным ударом или сам инициирует борьбу. Но тут есть важный момент: если Оролбай не сумел удержать Матеуша на канвасе, то у Доусона точно не выйдет. А в стойке преимущество поляка очевидно. Да и как ставить на Доусона после поражений нокаутом от ветерана Бобби Грина и середняка Торреса?

