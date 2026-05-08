В рамках турнира по профессиональному боксу в Манчестере 10 мая состоится титульный поединок в тяжелом весе между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Уордли — Дюбуа с коэффициентом для ставки за 1.84.

Фабио Уордли

Турнирное положение: Фабио Уордли 31-летний непобежденный англичанин, действующий чемпион WBO.

Последние бои: В октябре 2025 года Уордли нокаутом победил Джозефа Паркера и завоевал временный пояс WBO, но позднее был повышен до полноправного чемпиона.  До этого нокаутировал Джастиса Хуни, завоевав временный пояс WBA.  Единственная ничья в карьере — первый бой с Фрейзером Кларком.

Состояние бойца: Уордли боксер без классического фундамента.  Его ставка всегда направлена на непредсказуемость и высокий темп до финального гонга.  Молниеносный джеб, нырки, смещения и панчи с разных сторон создают серьезные проблемы для более читаемых оппонентов.  Руки у Фабио летят чуть быстрее, чем у Дюбуа.  Но, порой, Уордли переоценивает свою стойкость и сознательно принимает удары, что против «Динамита» недопустимо.

Дэниел Дюбуа

Турнирное положение: Дэниель Дюбуа экс-чемпион IBF в тяжелом весе, бывший обладатель поясов WBA Regular, WBC Silver и WBO Global.

Последние бои: В июле 2025 года Дюбуа потерпел поражение нокаутом от Усика во второй встрече.  До этого у него была феноменальная серия: досрочные виктории в боях против Джошуа, Хрговича и Миллера.

Состояние бойца: Дюбуа технически более оснащенный боксер.  Классический план против Уордли: в первых раундах легкие комбинации, привыкание к темпу, а с 4–5 раунда полное включение с сокрушительными оверхендами.

Ключевой вопрос: выдержит ли Дюбуа хаотичный и непредсказуемый стиль Фабио?  Нередко «Динамит» теряется под прессингом соперника.

Статистика для ставок

  • Уордли выиграл последние 5 боев
  • Предыдущие 4 боя с участием Дюбуа закончились нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят шансы примерно равными.  На победу Уордли дают коэффициент 1.84, на победу Дюбуа предлагают поставить за 2.00.

Прогноз: Стилистически Уордли неудобен для сегодняшнего Дюбуа.  Непредсказуемые атаки, высокий темп и умение работать в контратакующем режиме — именно то, с чем «Динамиту» сложно справляться.  Победа над Паркером показала, что Фабио способен разобрать любого топа в своем стиле.  Уордли сейчас в лучшей форме в карьере и без победы с ринга не уйдет.

Ставка: Победа Фабио Уордли за 1.84.