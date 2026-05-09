В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Йоэля Альвареса и Ярослава Амосова в полусреднем весе. Начало — 04:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Альварес — Амосов с коэффициентом для ставки за 1.59.

Йоэль Альварес

Турнирное положение: Йоэль Альварес экс-чемпион AFL в легком весе. В UFC у него 8 побед и 2 поражения. В прошлом был в топ-15, но недавно поднялся в полусредний дивизион.

Последние бои: За последние 5 поединков у Альвареса 4 победы и одно поражение. В октябре 2025 года он выиграл единогласным решением у Висенте Люке. До этого нокаутировал Драккара Клозе за 2 минуты и 48 секунд. Единственное поражение на этом отрезке было нокаутом от Армана Царукяна еще в 2022 году.

Состояние бойца: Альварес универсал с неплохим нокаутирующим потенциалом: летящие колени, локти с разворота, внезапные выходы на сабмишены. Но защита от тейкдаунов составляет лишь 47%, что очень мало накануне поединка против борца уровня Амосова.

Ярослав Амосов

Турнирное положение: Ярослав Амосов экс-чемпион Bellator в полусреднем весе. Заслуженный мастер спорта и обладатель Кубка Европы по боевому самбо. В UFC занимает 14-ю строчку рейтинга в весе до 77 кг.

Последние бои: За последние 5 поединков у Амосова 4 победы и одно поражение. В декабре 2025 года он задушил Нила Мэгни уже в первом раунде. До этого сабмишеном одолел Кертиса Миллендера. Единственное поражение в карьере было нокаутом от Джейсона Джексона в третьем раунде в Bellator в ноябре 2023 года.

Состояние бойца: Амосов борец высочайшего уровня. В партере действует хладнокровно: блокирует ноги соперника, занимает позицию в фулл-маунте и далее финиширует визави. Ярослав имеет богатый опыт выступлений.

В ММА он провел 30 боев, где на его счету 29 побед.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Ярославу Амосову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.59, тогда как на успех Альвареса предлагают сделать ставку за 2.36.

Прогноз: В первом раунде Альварес наверняка сможет работать разнообразными ударными комбинациями и удерживать Амосова на дистанции с помощью лоу-киков и хай-киков. Но начиная со второго отрезка, украинец найдет нужный момент для прохода в ноги. В партере против такого борца Альваресу нечего ловить: кардио испанца начнет сдавать, а Амосов будет методично работать на победу.

