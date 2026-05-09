В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Атебы Гаутье и Оззи Диаса в среднем весе. Начало — 03:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Гаутье — Диас с коэффициентом для ставки за 1.65.

Атеба Гаутье

Турнирное положение: Атеба Гаутье 24-летний камерунский проспект среднего дивизиона. Эксперты уже сейчас называют его новым Нганну.

Последние бои: В январе 2026 года Гаутье выиграл единогласным решением у Андрея Пуляева. До этого нокаутировал Трестона Винса всего за одну минуту и 41 секунду. Перед этим были два нокаута в дебютных боях UFC: Роберт Валентин и Хосе Медина были разгромлены в первом раунде.

Состояние бойца: Девять из десяти побед в ММА Атеба одержал нокаутом. Камерунец быстро переключается между стойками, постоянно меняет углы атаки и искусно маскирует свой тяжелый хук. На стороне Гаутье колоссальное преимущество в физической мощи. Но о борьбе африканца пока что неизвестно.

Оззи Диас

Турнирное положение: Оззи Диас 35-летний ветеран среднего дивизиона. Дерется исключительно ради зарплаты, не ставя перед собой никаких спортивных целей.

Последние бои: В марте 2025 года Диас выиграл единогласным решением у Джордена Сантоса. До этого потерпел поражение нокаутом от Миньяна Чжана — китаец закончил бой уже в первом раунде (2 минуты и 25 секунд). До этого американец нокаутировал Бевона Льюиса и Чака Кэмпбелла.

Состояние бойца: Стиль Диаса — силовые серии в стойке, завершение атак добиванием у сетки или в партере после нокдаунов. Однако все три поражения в карьере тоже получены досрочно.

И случились они из-за явных проблем в защите.

Статистика для ставок

У Гаутье 3 победы нокаутом в четырех боях в UFC

Все 3 поражения Диаса в карьере были досрочными

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гаутье в этой встрече большой фаворит у букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10, тогда как на успех Диаса предлагают сделать ставку за 7.55.

Прогноз: Оззи будет постоянно искать возможность для перевода в партер, потому как в стойке против Гаутье задерживаться опасно. Но «Тихий убийца» до недавней встречи с Пуляевым трижды подряд заканчивал бои досрочно в первом раунде или начале второго. Как только Диас пойдет на сближение, то пропустит удар и упадет в нокаут.

Ставка: Тотал меньше 1.5 раунда за 1.65.