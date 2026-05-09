В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Бобби Грина и Джереми Стивенса в легком весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Грин — Стивенс с коэффициентом для ставки за 2.30.

Бобби Грин

Турнирное положение: Бобби «Кинг» Грин 39-летний ветеран легкого дивизиона UFC.  За карьеру провел 52 боя.

Последние бои: За последние 5 поединков в активе Грина 3 победы и 2 поражения.  В феврале 2026 года он нокаутировал во втором раунде Дэниэля Зеллхубера.  До этого выиграл решением у Лэнса Гибсона.  Чуть ранее уступил нокаутом Маурисио Руффи в первом раунде и сабмишеном Пэдди Пимблетту.

Состояние бойца: Грин внезапно для многих перезапустил карьеру и одержал две победы подряд.  Главная черта «Кинга» — рубиться без оглядки на защиту.  Примечательно, что именно во второй половине боев соперники начинают выдыхаться, а 39-летний Грин только прибавляет.

Джереми Стивенс

Турнирное положение: Джереми Стивенс такой же ветеран, как и Грин, с богатейшим послужным списком: 51 бой в карьере.  После ухода из UFC выступал в BKFC и других лигах, но недавно вернулся в промоушен.

Последние бои: Последний поединок в UFC в мае 2025 года обернулся для Стивенса поражением единогласным решением от Мейсона Джонса.  В BKFC Джереми выиграл у Эдди Альвареса нокаутом, но затем проиграл досрочно Майку Перри.

Состояние бойца: Стивенс возвращается в UFC после вояжа в кулачной лиге.  Джереми базовый ударник с неплохими борцовскими навыками в защите.  Однако возраст и долгий простой от выступлений по ММА явно сказались.

Первый бой в UFC после возвращения он уже проиграл.

Статистика для ставок

  • Грин выиграл два последних боя
  • У Стивенса 2 победы и 2 поражения в четырех предыдущих встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Бобби Грину.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.51, тогда как на успех Стивенса предлагают сделать ставку за 2.30.

Прогноз: Стивенс будет пытаться зажать Грина у сетки, но отличная работа ногами позволит «Кингу» быстро передвигаться и избегать тесного контакта.  Попытки Джереми войти в клинч заберут у него много энергии на старте, и уже в середине боя Грин перехватит инициативу.

Ставка: Победа Бобби Грина нокаутом за 2.30.