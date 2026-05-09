В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится титульный поединок Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда в среднем весе. Начало — 07:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Чимаев — Стрикленд с коэффициентом для ставки за 2.20.
Хамзат Чимаев
Турнирное положение: Хамзат Чимаев действующий чемпион UFC в среднем весе. Титул он завоевал в бою с Дрикусом Дю Плесси и теперь выходит на первую защиту пояса. За всю карьеру «Борз» не потерпел ни единого поражения.
Последние бои: За последние 5 поединков в активе чемпиона 5 убедительных побед. В предыдущем бою он выиграл единогласным решением у Дрикуса Дю Плесси. До этого задушил Роберта Уиттакера уже в первом раунде. А еще раньше выиграл решением большинства у Камару Усмана.
Состояние бойца: Из 15 побед в карьере Чимаев 10 одержал досрочно. У него 6 выигрышей сабмишном и 4 нокаутом. Стоит отметить, что бой с Дю Плесси впервые в карьере «Борза» прошел все 5 раундов. С повышением уровня оппозиции быстрых побед становится меньше. Тем не менее, борцовский арсенал Чимаева по-прежнему выглядит устрашающе — тейкдауны, контроль в партере и завершение боя на земле у него на топ-уровне.
Шон Стрикленд
Турнирное положение: Шон Стрикленд третий номер рейтинга среднего дивизиона. Американец ранее тоже был чемпионом UFC в этой весовой категории.
Последние бои: За последние 6 поединков у Стрикленда 4 победы и 2 поражения. Оба поражения были от Дрикуса Дю Плесси по очкам. В феврале 2026 года Шон нокаутировал в третьем раунде Энтони Эрнандеса. До этого выиграл раздельным решением у Пауло Косты, а еще раньше сенсационно одолел Адесанью.
Состояние бойца: Шон один из самых работоспособных бойцов в дивизионе. Главный вопрос — способен ли он конкурировать с борьбой Чимаева. В обоих боях с Дю Плесси именно в партере Шон проигрывал отрезки.
А у «Борза» грэпплинг на голову выше, чем у Дрикуса.
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Хамзата Чимаева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10, тогда как на успех Стрикленда предлагают сделать ставку за 7.00.
Прогноз: Стрикленд хорош в стойке и умеет навязывать свой темп на средней дистанции, но Чимаев в борьбе на земле на совершенно ином уровне. Стоит также вспомнить, что Уиттакера — бойца с куда более высоким уровнем борьбы, «Борз» задушил за три минуты. Чемпион переведет Стрикленда на землю в ранних раундах и там же завершит поединок.
Ставка: Победа Хамзата Чимаева в первых трех раундах за 2.20.
Прогноз: Также вероятен расклад, при котором бой закончится нокаутом. В случае с Чимаевым речь идет о переводе в партер, выходе за спину и активном добивании в гранд-энд-паунде. Если говорить о Шоне, то здесь присутствует вероятность лаки-панча. Того же Эрнандеса он поймал в последнем бою коленом в корпус, а затем обрушил на него град ударов у сетки.
Дополнительная ставка: Бой закончится нокаутом за 2.60.