В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится титульный поединок Джошуа Вана и Татсуро Таиры в наилегчайшем весе. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Ван — Таира с коэффициентом для ставки за 2.49.

Джошуа Ван

Турнирное положение: Джошуа Ван действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе. Пояс достался ему при неоднозначных обстоятельствах — Александре Пантожа получил травму руки в первом раунде и сложил с себя чемпионские полномочия.

Последние бои: За последние 6 поединков в активе чемпиона 5 побед и одно поражение. До бою с Пантожей Ван выиграл по очкам у Ройвала. Чуть ранее победил нокаутом во втором раунде Бруно Силву. До этого выиграл единогласным решением у Рея Цуруи. Единственное поражение на этом отрезке — нокаут от Чарльза Джонсона в июле 2024 года.

Состояние бойца: Ван выбрасывает в среднем 8,84 удара в минуту, это один из самых высоких показателей в дивизионе. Из 16 побед в карьере 7 одержал нокаутом. Давление и высокий темп — его главное оружие. Однако в партере статистика скромная: всего 2 победы сабмишеном за всю карьеру. Защита от тейкдаунов у него на хорошем уровне — 81%.

Татсуро Таира

Турнирное положение: Татсуро Таира третий номер рейтинга наилегчайшего дивизиона. В UFC у японца 8 побед и лишь одно поражение.

Последние бои: Таира выиграл предыдущие 2 поединка досрочно. В декабре 2025 года нокаутировал во втором раунде Брэндона Морено. До этого задушил во втором раунде Хьюн Сун Пака. На текущем отрезке японец прибавил и в стойке — раньше путь к победе у него лежал исключительно через тейкдауны и работу в партере.

Состояние бойца: Татсуро один из лучших грэпплеров наилегчайшего дивизиона. Из 18 побед в карьере 8 Таира одержал сабмишеном. При этом в последних боях заметна прибавка и в ударной технике.

Главный вопрос в том, сможет ли он регулярно переводить Вана на землю при его защите.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Татсуро Таире. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52, тогда как на успех Вана предлагают сделать ставку за 2.60.

Прогноз: Таира, прибавив в стойке, теперь не ограничен лишь борьбой и способен конкурировать с Ваном на любом этаже. Учитывая стилистику обоих бойцов и то, что никто из них не торопится форсировать события, поединок, скорее всего, дойдет до третьего раунда. Таира выглядит опаснее — японец прибавляет с каждым боем и в итоге заберет пояс.

