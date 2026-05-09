Бакли закроет поражение от Усмана в бою с Брэди?

В рамках турнира UFC 328 10 мая состоится поединок Шона Брэди и Хоакина Бакли в полусреднем весе. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Брэди — Бакли с коэффициентом для ставки за 2.47.

Шон Брэди

Турнирное положение: Шон Брэди шестой номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC. Хотя еще в прошлом году он возглавлял его.

Последние бои: За последние 5 поединков в активе Брэди 3 победы и 2 поражения. В ноябре 2025 года американец проиграл нокаутом Майклу Моралесу уже в первом раунде. До этого Брэди победил сабмишеном Леона Эдвардса. Еще раньше выиграл единогласным решением у Гилберта Бернса.

Состояние бойца: Брэди умеет показать мастер-класс в октагоне, но именно в ключевых поединках с лучшими бойцами дивизиона американца финишировали дважды. Его оружие — точные прямые с оттяжками и постоянная угроза тейкдауна. Но Шон слишком прямолинеен и ограничен. Бойцовского IQ ему явно не хватает.

Хоакин Бакли

Турнирное положение: Хоакин Бакли девятый номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC. Базовый борец, ранее выступал в Bellator и Shamrock FC.

Последние бои: За последние 7 поединков у «Нью Мансы» 6 побед и одно поражение. В июне 2025 года Бакли уступил единогласным решением Камару Усману. До этого была серия из шести побед кряду. Например, Бакли нокаутировал Стивена Томпсона и Колби Ковингтона, и единогласным решением взял верх в бою с Нурсултоном Рузибоевым.

Состояние бойца: Бакли как будто забыл про борьбу в бою с Усманом и поплатился. Тем не менее, его острые сайд-кики по печени и многоударные серии не раз давали результат против самых разноплановых соперников.

В бою с Брэди он будет первым делом сокращать дистанцию и искать момент для финиша в стойке.

Статистика для ставок

Брэди выиграл 3 из пяти последних боев

У Бакли один проигрыш за 7 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Шона Брэди. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.46, тогда как на успех Бакли предлагают сделать ставку за 2.47.

Прогноз: Хоакин начнет сокращать дистанцию с первых секунд. Бакли явно прибавил в защите в партере после поражения от Усмана. А вот Брэди, как показал бой с Моралесом, не учится на своих ошибках и не прогрессирует в стойке. «Нью Манса» заберет этот поединок досрочно, выиграв нокаутом.

