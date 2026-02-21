В рамках турнира UFC Fight Night 267 22 февраля в Хьюстоне состоится поединок Сергея Спивака и Анте Делии в тяжелом весе. Начало — 07:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Спивак — Делия с коэффициентом для ставки за 2.30.

Сергей Спивак

Турнирное положение: Сергей Спивак седьмой номер рейтинга тяжелого дивизиона. Молдавский боец давно закрепился в топ-15, но последние результаты пошатнули его позиции.

Последние бои: «Полярный медведь» проиграл два последних боя. В июне 2025-го Спивак уступил решением Вальдо Кортесу-Акосте, хотя многие эксперты отдавали ему победу в той встрече. До этого был нокаут от Жаилтона Алмейды в первом раунде. Всего за карьеру у него 88% досрочных побед.

Состояние бойца: Спивак обладает солидной борцовской базой и отличным грэпплингом. Он умеет давить и менять тактику по ходу боя. Главная проблема — уязвимость в боях с быстрыми и взрывными ударниками.

Анте Делия

Турнирное положение: Анте Делия десятый номер рейтинга, бывший чемпион PFL. Хорват дебютировал в UFC в 2025-м и сразу заявил о себе, нокаутировав Марчина Тыбуру в первом раунде.

Последние бои: Делия проиграл последний бой нокаутом тому же Кортесу-Акосте в ноябре 2025-го. До этого он финишировал Тыбуру и Йоргана де Кастро. 73% побед в карьеры Делии в ММА досрочные, 85% поражений — тоже.

Состояние бойца: Делия мощный нокаутер с сильной ударной базой и агрессивным стилем. Он любит идти вперед и забивать соперника у сетки. Защита и выносливость под вопросом, особенно в затяжных боях.

Да и пропускает Анте слишком много.

Статистика для ставок

Спивак проиграл два последних боя

Делия выиграл трижды на отрезке в 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Анте Делии. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, тогда как на успех Сергея Спивака предлагают сделать ставку за 2.30.

Прогноз: Делия будет агрессивно искать нокаут с первых секунд, в то время как Спивак постарается перевести бой в партер. У хорвата дыры в защите, и, если он не финиширует соперника в стартовой пятиминутке, молдаванин заберет инициативу на земле. В затяжном бою преимущество перейдет к Спиваку.

Ставка: Победа Сергея Спивака за 2.30.