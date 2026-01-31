В рамках турнира UFC 325 1 февраля в Сиднее состоится титульный реванш в полулегком весе между Александром Волкановски и Диего Лопесом. Начало — 08:00 (мск).

Александр Волкановски

Турнирное положение: Александр Волкановски действующий чемпион UFC в полулегком весе, вернувший себе титул в апреле 2025 года. Легенда дивизиона и один из величайших бойцов в его истории, сейчас он находится на закате выдающейся карьеры.

Последние бои: Александр демонстрирует признаки спада, хотя и остается на высочайшем уровне. В апреле 2025 года он в тяжелом бою одержал победу единогласным решением над Диего Лопесом, вернув вакантный пояс. Однако до этого он потерпел два поражения подряд нокаутом от Илии Топурии, лишившись титула, и также досрочно от Ислама Махачева в легком весе. Всего за 6 последних поединков у него 3 победы и 3 поражения.

Состояние бойца: Волкановски боец с невероятным опытом, тактическим интеллектом и железной волей. Его сильные стороны — превосходная борьба, грамотный прессинг и умение адаптироваться. Однако в 37 лет его скорость, реакция и способность восстанавливаться после пропущенных ударов уже не те. Волкановски стал более уязвим, особенно в начале боев, что показал и их первый поединок, где он едва не был нокаутирован.

Диего Лопес

Турнирное положение: Диего Лопес второй номер рейтинга полулегкого дивизиона и бывший претендент на титул. Бразилец стремительно прогрессирует и получил шанс на реванш после всего одного боя.

Последние бои: Диего уверенно идет вперед, извлекая уроки из поражений. В сентябре 2025 года он эффектно нокаутировал восходящую звезду Джина Силву. До этого, в апреле 2025 года, Лопес проиграл конкурентный бой по очкам Волкановски, но показал, что может потрясти чемпиона. Перед этим он одержал три убедительные победы над Брайаном Ортегой, Дэном Иге и Содиком Юсуффом. Всего за 6 предыдущих встреч у него 5 побед и одно поражение.

Состояние бойца: Лопес опасный, разносторонний и непредсказуемый боец с нестандартными атаками. Он извлек максимум из первого боя с Волкановски, поняв, что может быть опасен для чемпиона.

Молодость, физическая форма и постоянный прогресс являются ключевыми преимуществами. Он явно мотивирован взять реванш и доказать, что его время уже пришло.

Статистика для ставок

Всего за 6 последних поединков у Волкановски 3 победы и 3 поражения

Диего Лопес выиграл досрочно 4 из шести последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В реванше букмекеров считают фаворитом Александра Волкановски. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.59. На победу Диего Лопеса можно сделать ставку за 2.30.

Прогноз: Лопес, обретя уверенность после первого боя, будет более агрессивен и точен в своих атаках. Ключевым станет вопрос, сможет ли 37-летний чемпион вновь пережить опасные моменты, подобные нокдауну в первом бою. Шансы на то, что бразилец на этот раз найдет способ досрочно закончить бой или убедительно переиграть чемпиона по очкам, выглядят весьма высокими. Лопес голоден, опасен и готов к своему звездному часу.

2.20 Победа Диего Лопеса Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на бой Волкановски — Лопес позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа Диего Лопеса за 2.20.